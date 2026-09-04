Pronostici Bundesliga 5 settembre ore 15:30: due certezze in un altro turno scoppiettante

Bundesliga, diverse squadre devono farsi perdonare la falsa partenza: tra quelle sconfitte all’esordio ci sono Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

La seconda giornata di Bundesliga si preannuncia ricca di colpi di scena ma anche di spunti di classifica, con un pomeriggio di sabato che promette gol e spettacolo, sulla falsariga dei primi 90 minuti (solo due gare sono terminate con meno di tre gol complessivi).

Il match clou va in scena alla SNP Arena, dove l’Hoffenheim ospita il Borussia Dortmund. La squadra di casa è ferita dopo il 3-2 patito contro il Colonia (gara dominata sul piano del gioco con 1.88 xG e 15 tiri), ma condizionata dal rigore fallito da Moerstedt che ha spezzato una striscia di 22 penalty trasformati di fila in campionato.

L’Hoffenheim vanta comunque una verve offensiva di rilievo, con il 67% di vittorie nelle ultime 10 uscite interne e una media di 2.33 gol segnati, a fronte però di vistose crepe difensive.

Dal canto suo, il Dortmund di Niko Kovac arriva a punteggio pieno grazie al 2-0 sull’Amburgo targato Guirassy e Konstantelias (pur dovendo fare a meno dello squalificato Inacio e con lo stesso greco infortunato). Con un attacco che viaggia a 1.67 gol di media in trasferta e una tradizione di scontri diretti che vede ben il 61% dei precedenti terminare con almeno tre reti, la scelta dell’Over 2.5 appare naturale tra due compagini a trazione anteriore.

A pochi chilometri, alla BayArena, il Bayer Leverkusen cerca riscatto nella sfida con l’Union Berlino. Le Aspirine devono cancellare lo shock dell’esordio, dove sono uscite sconfitte 3-2 contro la favola Elversberg evidenziando amnesie arretrate nel primo tempo. Gli uomini di Christian Martinez partono nettamente favoriti in virtù di un ruolino casalingo da urlo (75% di successi nelle ultime 10 alla BayArena e 2.50 punti di media) e puntano sugli innesti di Medina e Moreira per ritrovare equilibrio.

Dall’altra parte c’è un Union Berlino reduce da uno scoppiettante 3-3 all’esordio e martoriato dalle assenze nell’infermeria (Ronnow, Burke, Nsoki, Markgraf). I capitolini sono andati a segno in 9 delle ultime 10 gare, concedendo però gol in tutte le ultime quattro uscite esterne. I precedenti arridono ai padroni di casa (nove vittorie negli ultimi 16 testa a testa) e la combo 1X+Over 2.5 unisce la reazione d’orgoglio del Bayer a un trend di reti storicamente altissimo tra le due squadre.

Le previsioni sulle altre partite

C’è un match interessante anche al Borussia-Park, dove il Borussia Mönchengladbach riceve la cenerentola Elversberg. I Fohlen voglino invertire la rotta dopo il secco 3-0 subito a Lipsia, risultato severo per quanto prodotto (15 conclusioni e 1.09 xG), e scommettono sulla propria continuità interna.

Di fronte c’è però la storia più affascinante del calcio tedesco. L’Elversberg, club di un piccolo villaggio della Saarland approdato per la prima volta in Bundesliga dopo oltre un secolo di attesa, ha scioccato tutti piegando 3-2 il Leverkusen al debutto. Gli uomini di Vincent Wagner segnano da 10 partite consecutive (2.70 gol di media), proponendo un calcio audace ma concedendo molto in fase difensiva. Visto l’approccio sfrontato degli ospiti e la voglia del ‘Gladbach di sbloccarsi, l’esito Gol sembra la chiave di lettura ideale.

L’altra neopromossa, il Paderborn, è apparsa invece ancora acerba (0.73 xG nello 0-0 di Magonza), forse anche a causa degli undici esordienti assoluti in rosa. Di contro, il Friburgo sta vivendo un momento di forma stellare: 4 vittorie ufficiali su 4 in stagione tra Conference League, Coppa di Germania e il 4-0 travolgente al Werder Brema, trascinato da uno scatenato Suzuki. La solidità e l’esperienza degli ospiti consigliano una combo mirata sulle marcature come Multigol 0-1 Casa+Multigol 1-3 Ospite, a rispecchiare le difficoltà d’attacco dei locali e la costanza realizzativa del Friburgo.

Chiudiamo infine con il testa a testa del Weserstadion di Brema tra Werder e Lipsia. I biancoverdi sono partiti con il piede sbagliato – travolti 4-1 a Friburgo – e pagano una lunga lista di indisponibili (Agu, Topp, Weiser, Wojcik), oltre a un trend storico negativo che non li vede vincere all’esordio da 13 anni. Il Lipsia, guidato al debutto in panchina da Martin Demichelis (primo tecnico argentino nella storia della Bundesliga), ha impressionato tutti nel 3-0 al ‘Gladbach, registrando ben 24 tiri totali, 4.5 xG e il ritorno con assist di Nkunku. Con 13 vittorie nei 19 precedenti complessivi e una striscia di 12 gare d’imbattibilità contro il Werder, il 2 fisso a favore dei Roten Bullen appare come uno dei pronostici più solidi dell’intero palinsesto.

La nostra multipla

BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLINO 1X+Over 2.5

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ELVERSBERG Gol

PADERBORN-FRIBURGO Multigol 0-1 Casa+Multigol 1-3 Ospite

WERDER BREMA-LIPSIA 2

HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND Over 2.5

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” in Hoffenheim-Borussia Dortmund è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.

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