Darderi-Sweeny, il giustiziere di Musetti vuole fare il bis

Darderi-Sweeny è una partita valida per il terzo turno dello US Open e si gioca sabato 5 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Il destino, alle volte, sa essere veramente beffardo. E lo sa bene Luciano Darderi, che al terzo turno dello US Open si ritroverà davanti nientepopodimeno che il giocatore che, al secondo step dello Slam, ha fatto fuori senza troppi complimenti il nostro Lorenzo Musetti, ossia Dane Sweeny. L’italo-argentino è arrivato a questo punto dello US Open superando prima Harry Wendelken e poi Dalibor Svrcina, entrambi battuti in 4 set; il suo prossimo rivale, invece, come facilmente intuibile, arriva all’appuntamento con uno stato d’animo probabilmente molto diverso.

L’australiano, che ha avuto accesso al tabellone principale grazie a una wild card, ha prima superato Corentin Moutet e poi ha firmato la sorpresa del secondo turno eliminando il top ten azzurro, vittoria che di sicuro sarà stata per lui una gran bella iniezione di fiducia. Dopo aver ceduto il primo set, Sweeny ha preso il controllo dell’incontro e ha chiuso in 4 parziali, centrando così per la prima volta il terzo turno di uno Slam.

Sul piano dei precedenti, il confronto tra questi due giocatori non offre riferimenti degni di nota. Darderi e Sweeny non si sono mai incontrati nel circuito Atp. L’unica sfida risale alle qualificazioni dell’Australian Open 2023, quando l’italiano vinse in tre set, 7-5, 1-6, 6-1. Un appuntamento ormai lontano nel tempo e disputato fuori dal tabellone principale di uno Slam, che quindi pesa poco nella valutazione della sfida di New York.

Darderi-Sweeny: il pronostico

Il ruolo di favorito spetta a Darderi, soprattutto per il livello raggiunto nel corso della stagione e per una maggiore abitudine a giocare partite di questo peso. L’azzurro ha costruito nel 2026 una continuità importante sul circuito ATP e ha già raccolto risultati di rilievo, arrivando fino alla semifinale del Masters 1000 di Roma e raggiungendo numerosi quarti di finale durante la stagione.

Sweeny, però, ha appena dimostrato quanto possa essere pericoloso quando trova fiducia. La vittoria su Musetti cambia inevitabilmente la prospettiva sulla partita: non si tratta più soltanto di un giocatore arrivato al terzo turno grazie a un buon sorteggio, ma di un tennista che ha appena eliminato una testa di serie importante e che affronterà Darderi senza avere nulla da perdere. L’azzurro resta la scelta principale, ma sarebbe un errore pensare a una partita scontata. Darderi è favorito, ma il successo contro Musetti rende Sweeny un’insidia concreta, al punto da farci ipotizzare una sfida da almeno 4 set.

Darderi in Darderi-Sweeny