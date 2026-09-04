Blockx-Cobolli, pari e patta: si decide tutto a New York

Blockx-Cobolli è una partita valida per il terzo turno dello US Open e si gioca sabato 5 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli si presenta al terzo turno dello US Open dopo aver superato due partite diverse sotto ogni punto di vista. Al debutto a New York, per cominciare, l’azzurro era sotto di due set ma è riuscito comunque a ribaltare la partita giocata contro Francisco Comesana: nel turno successivo ha invece avuto bisogno di quattro set per piegare Tristan Schoolkate, dopo essersi lasciato sfuggire dalle mani il primo parziale.

Nella giornata di sabato 5 settembre dovrà vedersela contro Alexander Blockx, che ha già dimostrato in questa stagione di poter reggere il confronto contro giocatori di un certo livello. Il belga ha iniziato il torneo battendo Marcelo Tomas Barrios Vera in tre set, mentre il secondo turno lo ha visto superare un’altra sfida estremamente impegnativa, culminata in un trionfo che conferma una crescita esponenziale.

Il dato più interessante, tuttavia, è quello che riguarda il bilancio dei precedenti: Blockx e Cobolli si sono affrontati due volte, guarda caso entrambe nel 2026, e hanno ottenuto una vittoria a testa. Il primo confronto è arrivato sulla terra, mentre il secondo si è disputato sul cemento di Cincinnati: in quell’occasione Cobolli ha avuto la meglio in 3 set. Ed è proprio l’epilogo di questo faccia a faccia che ci fa ben sperare circa il prosieguo del suo cammino al di là dell’Oceano, atteso che a Flushing Meadows si gioca sulla stessa superficie sulla quale ha già reso pan per focaccia al suo rivale belga. Resta il fatto, ad ogni modo, che l’analisi degli H2H non permette di individuare un vantaggio netto per nessuno dei due.

Blockx-Cobolli: il pronostico

Cobolli ha accumulato una notevole esperienza nel 2026, come del resto si evince dal fatto che abbia centrato nientepopodimeno che la finale del Roland Garros e dall’ottimo percorso a Cincinnati, dove è arrivato in semifinale. Anche a New York ha già mostrato una capacità importante di rimanere dentro le partite difficili, come dimostra soprattutto la rimonta contro Comesana. Blockx, dal canto suo, ha già battuto Cobolli quest’anno e non parte certo con il ruolo di semplice comparsa. Il margine tra i due è ridotto e potrebbe bastare poco per spostare l’inerzia da una parte o dall’altra. La scelta resta comunque sull’azzurro, soprattutto per la maggiore esperienza maturata ad alto livello e per la capacità mostrata negli ultimi mesi di gestire partite lunghe e complicate. Cobolli parte favorito, ma soltanto di misura, ragion per cui, verosimilmente, ci aspettiamo una partita da più di 35 game.

Cobolli in Blockx-Cobolli