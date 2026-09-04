Pronostico Villarreal-Deportivo A Coruña: i gialli si sbloccano

Villarreal-A Coruna è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ritorna in casa il Villarreal, dopo aver giocato le prime tre gare in trasferta in questa stagione. E tutti sperano possa pure arrivare la prima vittoria per questa squadra, che ne ha pareggiate due e persa una.

Imbattuto, invece, il Deportivo A Coruna, neopromosso e ritornato in Liga dopo tantissimi anni di inferno. Trascinato da Aubameyang, punta che sta vivendo quasi una seconda giovinezza in questo avvio di stagione, gli ospiti sognano un altro risultato positivo dopo aver pareggiato due volte e, soprattutto, dopo aver vinto contro il Valencia nell’ultimo turno giocato. Non sarà semplice riuscire nell’impresa, perché di questo si tratterebbe, pensando soprattutto a quello che è stato il cammino interno del sottomarino giallo della passata annata. Sì, in casa le hanno vinte quasi tutte e hanno conquistato un posto europeo assai importante.

Negli ultimi cinque confronti – sono passati comunque diversi anni – solamente una volta, nel 2016, gli ospiti si sono presi il bottino pieno, in casa. Poi solo pareggi – tre di fila – e una vittoria del Villarreal. Ed è proprio in questo modo che potrebbe finire questa partita. Si sbloccano i gialli.

Come vedere Villarreal-A Coruna in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-A Coruna, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Villarreal alla prima vittoria in campionato dentro una gara che dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra. Non abbiamo dubbi su questo. Si sbloccano i gialli. Mentre per gli ospiti, dopo un avvio importante, arriva la prima delusione della stagione. Non se ne deve fare un dramma.

Le probabili formazioni di Villarreal-A Coruna

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Romero; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Perez, Mikautadze.

A CORUNA (4-4-2): Roman; Navarro, Noubi, Ede, Quagliata; Luismi, Amatucci, Soriano, Rodriguez; Nsongo, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3