Pronostico Ajax-PSV Eindhoven: ci sono un paio di cose certe

Ajax-PSV è una partita valida per la quinta giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico
Ajax imbattuto in questo avvio di annata. Dopo tre giornate – c’è un recupero da fare – sono sette i punti che i padroni di casa hanno messo in cassaforte. Rispetto all’anno scorso insomma, quando la stagione si è conclusa in maniera negativa, le sensazioni ad oggi sono molto positive.
Il PSV, con una gara in più, di punti ne ha dieci. Ma per gli ospiti la delusione più grande è già arrivata all’inizio dell’anno con la sconfitta nella finale di Supercoppa. Lo choc pare essere passato, i pensieri sono tornati ad essere positivi, ma quello è stato sicuramente un segnale.
Dicevamo, ci sono un paio di cose sicure, secondo il nostro modesto avviso. La prima: sarà una gara da almeno tre reti complessive, come quasi sempre succede quando si affrontano queste due squadre. La seconda: almeno un gol per squadra. E non escludiamo, e ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico, la grandissima sorpresa.
Come vedere Ajax-PSV in diretta tv e in streaming
Ajax-PSV è in programma sabato alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ajax è quotata 2.55 Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet.
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Il pronostico
Crediamo che l’Ajax possa riuscire, spinto dalla voglia di rivincita che arriva dalla passata stagione, a prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino e che potrebbero rilanciare in maniera definitiva la squadra padrona di casa. Gara, come spiegato prima, da almeno un gol per squadra e da almeno tre reti complessive. Su questo non ci piove.
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Le probabili formazioni di Ajax-PSV
AJAX (4-4-2): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Caio Henrique; Klaassen, Amrabat, Brandt; Berghuis, Arodokare, Gloukh.
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Junior; Wanner, Veerman; Til, Mijnans, Perisic; Pepi
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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