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Pronostico Ajax-PSV Eindhoven: ci sono un paio di cose certe

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Ajax-PSV è una partita valida per la quinta giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico 

Ajax imbattuto in questo avvio di annata. Dopo tre giornate – c’è un recupero da fare – sono sette i punti che i padroni di casa hanno messo in cassaforte. Rispetto all’anno scorso insomma, quando la stagione si è conclusa in maniera negativa, le sensazioni ad oggi sono molto positive.

Pronostico Ajax-PSV
Pronostico Ajax-PSV: ci sono un paio di cose certe (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il PSV, con una gara in più, di punti ne ha dieci. Ma per gli ospiti la delusione più grande è già arrivata all’inizio dell’anno con la sconfitta nella finale di Supercoppa. Lo choc pare essere passato, i pensieri sono tornati ad essere positivi, ma quello è stato sicuramente un segnale.

Dicevamo, ci sono un paio di cose sicure, secondo il nostro modesto avviso. La prima: sarà una gara da almeno tre reti complessive, come quasi sempre succede quando si affrontano queste due squadre. La seconda: almeno un gol per squadra. E non escludiamo, e ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico, la grandissima sorpresa.

Come vedere Ajax-PSV in diretta tv e in streaming

Ajax-PSV è in programma sabato alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Crediamo che l’Ajax possa riuscire, spinto dalla voglia di rivincita che arriva dalla passata stagione, a prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino e che potrebbero rilanciare in maniera definitiva la squadra padrona di casa. Gara, come spiegato prima, da almeno un gol per squadra e da almeno tre reti complessive. Su questo non ci piove.

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Le probabili formazioni di Ajax-PSV

AJAX (4-4-2): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Caio Henrique; Klaassen, Amrabat, Brandt; Berghuis, Arodokare, Gloukh.
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Junior; Wanner, Veerman; Til, Mijnans, Perisic; Pepi

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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