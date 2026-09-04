Pronostico Fiorentina-Torino: si sente già aria di crisi nella sfida degli ex incrociati

Fiorentina-Torino è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due delle sette squadre ancora inchiodate a zero punti dopo i primi due turni di campionato sono proprio Fiorentina e Torino, con i viola addirittura all’ultimo posto in classifica per via di una differenza reti davvero disastrosa (0 gol segnati e 7 subiti, peggior partenza della storia del club).

Numeri catastrofici che nessuno poteva prevedere dato che i gigliati sono stati tra i più attivi e ambiziosi nel mercato appena concluso, rivoluzionando completamente la rosa che lo scorso anno ha rischiato la retrocessione con 19 cessioni – via, tra gli altri, Gudmundsson e Kean – e 13 acquisti, spendendo circa 122 milioni di euro tra operazioni a titolo definitivo e prestiti.

La squadra di Fabio Grosso invece è sembrata un cantiere apertissimo, prendendo schiaffi sia con la Roma all’esordio (4-0) e sia con il Frosinone neopromosso al “Franchi”, riuscito clamorosamente a rovinare la festa per il centenario ad una Viola apparsa spaesata, scollata tra i reparti, senza una chiara idea di gioco e soprattutto vulnerabile dietro. Il pesante 0-3 con i ciociari ha riportato la mente dei tifosi agli psicodrammi della stagione passata. E non c’è da stupirsi se la squadra abbia lasciato il campo tra i fischi assordanti, il tutto mentre in tribuna sedevano molte delle leggende del club, tra cui gli indimenticati Batistuta e Rui Costa, arrivati a Firenze per i festeggiamenti dei 100 anni della società toscana.

Tre KO di fila per i granata

A secco di punti anche il Torino, sebbene i granata abbiano fatto nel complesso meglio rispetto alla Fiorentina, perdendo di misura in casa contro il Milan (1-2) e con lo stesso risultato a Reggio Emilia con il Sassuolo.

Due partite in cui la squadra di Ignazio Abate ha indubbiamente fatto vedere delle cose positive (pressing, intensità) ma dal punto di vista della personalità e del cinismo bisognerà fare meglio per scongiurare l’ennesima stagione anonima. In settimana, intanto, il Toro è uscito dalla Coppa Italia, dopo essersi arresi 1-0 in casa al Monza neopromosso nonostante un turnover abbastanza limitato.

Il tempo – ed è un discorso che vale pure per Grosso – potrà venire in soccorso all’ex allenatore della Juve Stabia, che sulla falsariga del suo collega sta lavorando con una rosa che di modifiche ne ha subite parecchie nel corso dell’estate.

Abate a Firenze potrebbe lanciare dal 1′ gli ultimi acquisti, Belghali e l’ex Mandragora (il centrocampista ha salutato la Fiorentina proprio nelle ultime ore della finestra dei trasferimenti), mentre in attacco verranno confermati Simeone e Adams. Dall’altro lato, Grosso grazie ai nuovi arrivi (Njie, Pedro Gonçalves, Gnonto) potrà finalmente passare ad un 4-3-3 puro, modulo che utilizzava ai tempi del Sassuolo: lo svedese arrivato dal Torino – sono tantissimi gli ex incrociati – e Mastantuono saranno verosimilmente le due ali nel tridente offensivo. Al centro dell’attacco si va verso la conferma di Pellegrino, con Beto che gli darà il cambio a gara in corso.

Come vedere Fiorentina-Torino in diretta tv e streaming

Fiorentina-Torino, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’incontro del “Franchi” mette di fronte due formazioni con difese finora estremamente vulnerabili e reparti offensivi pienamente ricalibrati dal mercato. Il dato storico comunque premia i viola, imbattuti in 35 delle ultime 36 gare casalinghe di Serie A contro il Torino e che contano 3 vittorie e 5 pareggi negli ultimi 8 scontri diretti ufficiali. Tuttavia, entrambe rischiano di incassare tre sconfitte nelle prime tre giornate (evento che per i granata non si verifica dal 2020-21), e con due retroguardie mai capaci di mantenere la porta inviolata nelle rispettive uscite recenti, le premesse tattiche spingono verso un match aperto ma non per forza pirotecnico, dove la necessità di vincere di entrambe favorirà le occasioni da rete.

Da valutare, dunque, sia il segno Gol che la combo 1X+Over 1.5, soluzione che sfrutta la tradizione ultra-favorevole della Fiorentina tra le mura amiche contro i granata e che coprirebbe anche un eventuale pareggio con reti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic; Adams, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1