Pronostico Inter-Napoli: c’è una costante negli ultimi 16 scontri diretti

Inter-Napoli è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la terza giornata arrivano anche i primi scontri diretti ed è particolarmente succulento quello tra Inter e Napoli, le due squadre che negli ultimi quattro anni si sono divise equamente gli scudetti dando vita ad una nuova ed avvincente rivalità.

In classifica dopo le prime due giornate c’è già un piccolo gap, dal momento che i nerazzurri sono a punteggio pieno – secondi solo alla Roma per la differenza reti – mentre i partenopei stazionano a quota 3, avendo incassato una settimana fa la prima sconfitta stagionale contro il Como al “Maradona”. I lariani l’hanno spuntata 2-1 sfruttando le disattenzioni difensive della squadra di Max Allegri, troppo leggera sui gol subiti e penalizzata da alcuni errori di natura tecnica che si sono rivelati sanguinosi contro una formazione organizzata e zeppa di qualità come quella di Cesc Fabregas. Non il modo migliore per approcciare un mini-ciclo con i fiocchi: nel giro di pochi giorni, infatti, gli azzurri dovranno affrontare i campioni d’Italia in carica a San Siro e l’Arsenal a Fuorigrotta nella primo turno della League Phase di Champions League. Va da sé che due sconfitte potrebbero rendere più teso l’ambiente, che già non ha accolto di buon grado l’immobilismo del club sul mercato.

Chivu a punteggio pieno

L’Inter invece finora ha fatto leva sulle sue certezze. Dopo il 4-1 rifilato all’esordio al neopromosso Monza, gli uomini di Cristian Chivu hanno battuto di misura il Cagliari (0-1) con una rete di Calhanoglu. Un match in cui la Beneamata non ha concesso praticamente nulla agli avversari, peccando però di scarsa concretezza: i nerazzurri hanno avuto diverse occasioni per chiuderla ma non le hanno sfruttate, rimanendo con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Anche Chivu dovrà pensare all’imminente sfida di Champions con il Real Madrid dell’ex Mourinho e non sarebbe strano se operasse qualche cambio a livello di formazione.

A destra Diouf al posto di Luis Henrique, Zielinski ritornerà dal 1′ e Sucic che si candida per far rifiatare Calhanoglu. In attacco Pio Esposito sembra essere nuovamente in vantaggio su Thuram. Dall’altro lato, Allegri è costretto a fare a meno di McTominay: lo scozzese, alle prese con un’aritmia cardiaca benigna, tornerà a disposizione solamente dopo la sosta. In difesa ancora fiducia a Rafa Marin, a centrocampo invece toccherà a De Bruyne prendere il posto di McTominay.

Come vedere Inter-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida Inter-Napoli, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Multigol 2-4” è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 2.01 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Inter, forte della propria identità tattica e di una striscia d’imbattibilità casalinga contro gli azzurri che dura da nove gare di fila in A – oltretutto ha segnato in tutti gli ultimi 16 scontri diretti di campionato contro il Napoli – parte logicamente favorita.

Tuttavia, la squadra di Allegri non può permettersi un altro passo falso dopo il KO interno con il Como e possiede la qualità per far male in ripartenza, come dimostra la statistica che vede Inter e Napoli guidare finora questa Serie A per sequenze da oltre 10 passaggi concluse con un tiro. L’assenza di McTominay e le ruggini difensive del Napoli favoriscono la manovra avvolgente dei nerazzurri, ma la necessità di punti dei campani e l’imminente impegno europeo di entrambe lasciano presagire un match aperto, in cui l’Inter potrebbe concedere qualcosa. Alla luce della qualità presente in entrambi i reparti avanzati e dalle amnesie difensive dei partenopei nell’ultimo turno stuzzica la quota relativa al segno Gol. Un’altra soluzione potrebbe essere la combo 1X+Multigol 2-4.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1