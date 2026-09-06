Scorpacciata di derby azzurri al Challenger di Genova: i pronostici del primo turno

Al primo turno del Challenger in programma a Genova ci sono subito quattro derby italiani: notizie, analisi delle partite e pronostici dei match.

Il Challenger 125 di Genova prende il via nel modo più curioso possibile: il sorteggio ha voluto che si disputassero già al primo turno ben quattro derby azzurri, ragion per cui i tifosi italiani potranno farsi una bella scorpacciata di emozioni, in aggiunta a quelle che lo US Open ci sta regalando.

Il confronto più atteso tra quelli in calendario è probabilmente quello tra Lorenzo Sonego e Francesco Passaro, non fosse altro per il fatto che il piemontese torna in terra ligure dopo una settimana newyorkese vissuta da vero protagonista. Lorenzo ha messo in seria difficoltà Sascha Zverev, costretto a raschiare il fondo del barile e a spararsi tutte le cartucce di cui disponeva prima di imporsi al quinto. Passaro, invece, arriva a Genova dopo aver superato le qualificazioni a New York e aver perso al primo turno del main draw contro Jesper de Jong, anch’esso al quinto parziale. Tirando le somme, Sonego parte favorito anche in virtù della posizione in tabellone e del livello espresso recentemente.

Altrettanto intrigante sarà il faccia a faccia tra Gianluca Cadenasso e Juan Cruz Martin Manzano: il primo, genovese doc e per questo ovviamente avvantaggiato, torna a giocare dopo una pausa di circa tre mesi, mentre il suo avversario ha giocato anche la scorsa settimana a Como, dove ha superato il primo turno prima di arrendersi ad Ajdukovic. Il rientro in campo in una cornice familiare rende Cadenasso una scelta quasi scontata, anche se la lunga assenza potrebbe inevitabilmente implicare qualche incognita.

Challenger Genova: i pronostici del primo turno

Enrico Dalla Valle parte favorito contro Gabriele Crivellaro, soprattutto per la maggiore esperienza maturata nel circuito. Dalla Valle arriva inoltre da un buon successo al primo turno di Porto prima della sconfitta al turno successivo contro Roca Batalla; Crivellaro, invece, ha appena disputato una semifinale in un torneo ITF sulla terra e si presenta quindi con diverse partite nelle gambe: può creare qualche problema, ma la scelta resta sull’esperienza di Dalla Valle.

Tra Stefano Napolitano e Stefano Travaglia il pronostico è più delicato. Napolitano ha perso al primo turno a Como e aveva già salutato nelle qualificazioni dello US Open, mentre Travaglia è stato eliminato all’ultimo Slam partendo dalle qualificazioni e non ha poi giocato tornei sul circuito maggiore. Il precedente tra i due favorisce nettamente Napolitano, ma la classifica e il rendimento complessivo della stagione spingono a scegliere Travaglia in un derby che potrebbe restare aperto a lungo.

Cadenasso in Cadenasso-Martin Manzano

Dalla Valle in Dalla Valle-Crivellaro

Travaglia in Napolitano-Travaglia

Sonego in Sonego-Passaro