Pronostico Parma-Monza: l’obiettivo è scacciare lo zero

Parma-Monza è una partita valida per la terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’unica vittoria stagionale del Parma resta quella ottenuta contro una squadra che milita in Serie C, il Catania, nel match di Coppa Italia dello scorso 14 agosto. Poi soltanto sconfitte per i ducali, figlie soprattutto di un attacco che come al solito fatica a pungere.

La squadra di Carlos Cuesta è rimasta a digiuno di gol nelle prime due giornate (0-1 con il Cagliari e 2-0 con la Juventus) e pure nel sedicesimo di Coppa Italia con la Cremonese, con i grigiorossi corsari a sorpresa al “Tardini” (0-2) nonostante la categoria di differenza e nonostante un allenatore sulla graticola (difatti il tecnico Giampaolo è stato esonerato subito dopo la partita malgrado avesse conquistato la qualificazione). L’unica nota positiva, finora, è la tignosa prestazione offerta nel primo tempo a Torino contro i bianconeri, in cui si è rivisto il Parma solidissimo che abbiamo imparato a conoscere nella passata stagione, capace di limitare la Juve a soli 0.37 xG e un solo tiro in porta.

Di sola difesa, però, non si può mica campare. E Cuesta lo sa bene: senza fare gol è impossibile vincere le partite. Per questo motivo è lecito aspettarsi un Parma più intraprendente nello scontro diretto – delicatissimo, dal momento che entrambe sono ferme a quota zero punti – con il Monza.

Juric senza Varela

I brianzoli, neopromossi, hanno perso all’esordio a San Siro contro l’Inter (4-1) crollando nel secondo tempo dopo aver messo paura ai nerazzurri nel primo, e una settimana fa si sono fatti infilare tre volte dall’Udinese (2-3), riuscendo tuttavia a bucare in tre occasioni la difesa friulana (l’attaccante portoghese Varela è già a quota 2 gol). Martedì scorso invece è arrivata la seconda vittoria stagionale, sempre in Coppa Italia: la squadra di Ivan Juric ha sorpreso il più quotato Torino, espugnando l’Olimpico con una rete di Mota (0-1) e guadagnandosi il pass per l’ottavo di finale con il Milan.

Juric a Parma dovrà però rinunciare a Varela, fermo per un problema muscolare. La sua non è un’assenza da poco. Colpani e Mota si muoveranno alle spalle dell’unica punta Cutrone, in porta il neoacquisto Tornqvist insidia Thiam. Cuesta invece si affida nuovamente alla coppia d’attacco Touré-Romero. Scontato il ritorno all’ermetico 5-3-2 con Britschgi e Valeri esterni a tutta fascia.

Come vedere Parma-Monza in diretta tv e streaming

Parma-Monza, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

La combo “1X+Under 3.5” è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-2” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Parma e Monza arrivano a questo scontro diretto appaiate al fondo della graduatoria. E questo per i brianzoli non è esattamente un buon viatico se consideriamo la tradizione recente. Il Monza, infatti, non batte il Parma in gare ufficiali dal lontano 1980 (8 sfide senza vittorie tra A e B). Al “Tardini”, oltretutto, ha sempre trovato un ambiente storicamente ostico.

Il Parma ha dimostrato a tratti di saper chiudere bene gli spazi – come nel primo tempo contro la Juventus – mentre il Monza ha fatto vedere ottime cose nel recupero palla (ben 90 possessi riconquistati) ma concede fin troppo sui tiri dalla distanza e in attacco non potrà contare su un punto di riferimento fondamentale come Varela. Aspettiamoci una gara tattica e bloccata, in cui il Parma ha qualche chance in più di evitare la sconfitta proprio per la necessità fisiologica di sbloccarsi davanti e per il fattore campo. La percentuale di pareggi negli incroci tra le due formazioni è alta, ma la combinazione più interessante per questo match è la combo 1X+Under 3.5, a una quota che offre un ottimo equilibrio tra rendimento e copertura. Crediamo, infine, che possa arrivare il primo gol in campionato per gli emiliani contro una difesa porosa come quella lombarda: da provare, dunque, anche il Multigol Casa 1-2.

Le probabili formazioni di Parma-Monza

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordoñez, Keita, Fabbian; Touré, Romero.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Mota; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1