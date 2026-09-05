US Open, un sabato che vale la seconda settimana: i pronostici dei match di oggi

US Open, sei partite del terzo turno si giocano sabato 5 settembre: analisi, precedenti e pronostici dei match che permettono l’accesso alla seconda settimana dello Slam.

Il terzo turno dello US Open entra nel vivo con una giornata che mette in palio qualcosa di molto concreto: la qualificazione, vale a dire, alla seconda settimana dello Slam. Tra le sfide in programma ci sono anche quattro incontri nei quali le gerarchie sembrano abbastanza definite, ma con situazioni molto diverse tra loro. Taylor Fritz affronta Francisco Cerundolo, Karen Khachanov trova Benjamin Bonzi, Michael Zheng sfida Arthur Gea e Zizou Bergs se la vede con Botic van de Zandschulp. Per tutti, il passaggio del turno significherebbe entrare tra i migliori sedici del torneo e prolungare il proprio percorso a New York.

Fritz-Cerundolo è probabilmente la sfida più pesante del gruppo: l’americano, fomentato dal fattore casa, ha dominato i primi due turni, battendo Darwin Blanch e poi Mattia Bellucci senza perdere neanche un set. Cerundolo ha invece dovuto superare due ostacoli molto più impegnativi: dopo il successo in tre set su Filip Misolic, ha rimontato Jan-Lennard Struff in cinque parziali. Il precedente Atp è in perfetto equilibrio, ma il momento e il rendimento sul cemento americano ci spingono a ipotizzare che possa essere Fritz, stavolta, ad avere la meglio.

Anche il match Khachanov-Bonzi primette scintille: il primo ha eliminato la testa di serie Felix Auger-Aliassime, mentre Bonzi ha risposto battendo Alex Molcan all’esordio e Ignacio Buse al secondo turno, quest’ultimo senza concedere set. Il bilancio dei precedenti Atp è però favorevole al russo, un dato che inevitabilmente incide sulla valutazione della partita.

US Open, i pronostici del terzo turno

Zheng-Gea è invece uno degli incroci più curiosi, perché entrambi arrivano al terzo turno dopo aver superato avversari con un ranking superiore o comunque più esperti. Michael Zheng sta confermando anche al di là dell’Oceano la rapidissima crescita vissuta nel 2026, mentre Gea è arrivato dopo aver già conquistato il titolo Atp di Los Cabos. Il vantaggio dell’esperienza sul circuito maggiore e i precedenti recenti portano a scegliere Gea, anche se il fattore campo rende Zheng un avversario tutt’altro che semplice.

Bergs-Van de Zandschulp completa il quadro con una partita che potrebbe evolversi in maniera molto interessante: Van de Zandschulp ha firmato uno dei risultati più importanti della seconda giornata eliminando la testa di serie numero 6 Alex de Minaur, impresa che, anche al netto dell’ottimo rendimento finora mostrato da Bergs, sposta l’ago della bilancia verso di lui.

Fritz in Fritz-Cerundolo

Khachanov in Khachanov-Bonzi

Zheng in Zheng-Gea

Van de Zandschulp in Bergs-Van de Zandschulp