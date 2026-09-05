I pronostici di sabato 5 settembre: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 5 settembre, grande protagonista il nostro campionato con ben due big match: riflettori puntati su San Siro sulla supersfida tra Inter e Napoli.

Spiccano due big match nei tre anticipi di Serie A e quello clou va in scena alle 18 a San Siro tra Inter e Napoli, le due squadre che si sono divise equamente gli ultimi quattro scudetti dando vita a un’accesa e vibrante rivalità.

Dopo le prime due giornate, tuttavia, sembrano essere messi meglio i nerazzurri, che hanno fatto due su due con Monza e Cagliari – pur con qualche sbavatura – a differenza degli uomini di Massimiliano Allegri, caduti domenica scorsa in casa con il Como. I campioni d’Italia in carica partono favoriti – negli ultimi 16 scontri diretti con i partenopei hanno sempre fatto gol – ma potrebbero non avere vita facile contro un avversario che, benché sia privo di un titolarissimo come McTominay, non può permettersi di sprofondare così presto a -6 dalla vetta.

In serata, poi, Gian Piero Gasperini ritrova la “sua” Atalanta, a punteggio pieno come la Roma grazie ai successi di misura su Sassuolo e Bologna. I giallorossi però sono quelli che finora hanno impressionato di più, maltrattando sia la Fiorentina che il Lecce, con lo stesso risultato (4-0), trascinati da un Malen implacabile. Sarà complicato per la Dea di Maurizio Sarri, fortunata contro il Bologna, evitare la sconfitta all’Olimpico. Spostandoci negli altri campionati europei, in Francia e Germania sono attese le vittorie di Lens e Lipsia, mentre promettono un elevato numero di gol le sfide tra Hoffenheim e Borussia Dortmund e Ajax e PSV Eindhoven. Potenzialmente movimentato anche il derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Besiktas, due squadre che come le altre big di Turchia non hanno badato a spese nel mercato estivo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1.5 in Inter-Napoli, Serie A, ore 18:00

Vincenti

LIPSIA (in Werder Brema-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30)

(in Werder Brema-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30) LENS (in Lens-Lorient, Ligue 1, ore 17:15)

(in Lens-Lorient, Ligue 1, ore 17:15) ROMA O PAREGGIO (in Roma-Atalanta, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Manchester City-Coventry , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Maritimo Madeira-Benfica, Liga Portugal Betclic, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Monchengladbach-Elversberg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Fenerbahçe-Besiktas , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Ajax-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.18 GOLDBET ; 9.26 SPORTBET; 9.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15