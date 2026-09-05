Pronostico Hull City-Aston Villa: la svolta passa dall’MKM Stadium

Hull City-Aston Villa è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’Hull City ha iniziato la nuova stagione nel modo più inatteso possibile: dopo due giornate i Tigers sono ancora a punteggio pieno, con due vittorie e altrettanti clean sheet contro Manchester United e Coventry. Un rendimento che ha già smentito le previsioni estive, che si erano rivelate estremamente pessimistiche sulla squadra neopromossa.
L’Aston Villa, al contrario, si presenta al terzo appuntamento di campionato senza neanche un punto in saccoccia e, come se non bastasse, senza gol all’attivo. Prima c’è stato il pesante 4-0 subito sul campo del Brighton, poi lo 0-1 interno contro l’Arsenal: due sconfitte che hanno lasciato la formazione di Birmingham nelle zone basse della classifica e che denotano, inutile girarci attorno, un problema offensivo evidente.
Al MKM Stadium si incroceranno, pertanto, due squadre che stanno attraversano momenti diametralmente opposti. L’Hull arriva da sette partite interne consecutive senza sconfitte tra tutte le competizioni, mentre l’Aston Villa può almeno affidarsi a precedenti nettamente favorevoli: ha vinto sei degli otto confronti disputati in Premier League contro i Tigers, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. L’ultimo incrocio risale però al gennaio 2019, quando in Championship finì 2-2.
Come vedere Hull City-Aston Villa in diretta tv e streaming
La sfida tra Hull City e Aston Villa è in programma sabato alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Hull ha tutte le ragioni per affrontare questa partita con fiducia: le due vittorie ottenute nelle prime giornate sono arrivate senza subire reti e hanno mostrato una squadra capace di ottenere risultati anche senza dover dominare il possesso. Inoltre, il rendimento casalingo recente dei Tigers è un ulteriore elemento da considerare, visto che la squadra è imbattuta da sette partite interne consecutive.
L’Aston Villa ha invece bisogno di una risposta dopo un avvio estremamente complicato. Il dato più preoccupante riguarda la produzione offensiva: nelle prime due giornate non è arrivato neppure un tiro nello specchio della porta, ragion per cui c’è immediatamente bisogno di una svolta. I precedenti contro l’Hull City strizzano l’occhio agli ospiti, ma il momento delle due squadre suggerisce una gara più equilibrata di quanto le quote possano lasciare intendere. Il pareggio è quindi la nostra scelta.
Le formazioni di Hull City-Aston Villa
HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Iroegbunam, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Kamara, Goretzka; McGinn, Buendia, Mbaye; Jackson.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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