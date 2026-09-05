Pronostico Brentford-Sunderland: in attacco fanno paura

Brentford-Sunderland è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Dopo aver segnato nove gol nelle prime due vittorie stagionali tra campionato e coppa, e soprattutto tirato in porta 48 volte nelle prime due uscite di campionato, il Brentford, dopo il deludente pareggio – secondo il loro allenatore – contro il Leeds, vuole tornare alla vittoria. E ospita un Sunderland che negli ultimi anni ha avuto un po’ di difficoltà nell’affrontare questo match.
Il colpo in attacco, Fofana, pare possa essere tra i titolari. Arrivato dal Lione in settimana, il giocatore è pronto e le ultime indiscrezioni lo danno in campo dal primo minuto. Chissà che impatto potrà avere, sicuro con pochi allenamenti con il resto dei compagni forse poco determinante. Vedremo. Tra le altre cose, questa squadra, solamente due volte nelle ultime 16 partite giocate a Londra è riuscita a vincere. Una città ostica, nonostante come sappiamo ci siano diverse formazioni. Anche la scorsa annata, su questo campo, è arrivato un netto tre a zero a favore dei padroni di casa. Forse il finale, nel punteggio, non sarà identico. Ma di certo ci sono ottime possibilità che nella sostanza finisca allo stesso modo.
Come vedere Brentford-Sunderland in diretta tv e streaming
La sfida Brentford-Sunderland è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Continua l’allergia del Sunderland su questo campo. Il Brentford è pronto non solo a rimanere imbattuto ma soprattutto a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino. D’altronde parliamo di una squadra costruita per stare nelle zone importanti della classifica della Premier League.
Le probabili formazioni di Brentford-Sunderland
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Meunier, Mukiele, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Fofana, Le Fee, Angulo; Isidor.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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