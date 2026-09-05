Pronostico Brighton-Leeds: prima volta storica

Brighton-Leeds è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In casa è una cosa, in trasferta un’altra. Anche se contro il Chelsea è arrivata una sconfitta dignitosa. Quattro a tre il finale. Ma il Brighton quando gioca tra le mura amiche quasi si trasforma. E diventa osso duro per tutti. Lo ha capito anche l’Aston Villa, nella prima giornata: quattro a zero e tutti a casa.

Quattro punti dopo due gare per il Leeds, che ha battuto nello spazio di una settimana il Nottingham due volte – anche in Carabao Cup – e che ha iniziato assai bene la propria stagione. Ma andare a giocare su questo campo come detto è assai complicato. E, tra le altre cose, il Brighton vuole fare la storia. Un appuntamento davvero unico in questo momento per i biancoazzurri.

Non è mai riuscita la formazione di casa a vincere le prime due partite casalinghe giocate nel massimo campionato inglese. Si è fermata a uno, nella migliore delle occasioni. Ma stavolta l’opportunità è davvero unica e importante e tutto potrebbe succedere. Un Brighton quindi assai motivato, e che vuole fare le cose in grande. Per questo motivo ci aspettiamo – dopo aver distrutto tra le altre cose pure il Tromso accedendo alla fase a gironi della Conference League – un’altra affermazione interna.

Come vedere Brighton-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida Brighton-Leeds è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’obiettivo del Brighton ve lo abbiamo reso noto prima e quindi crediamo fortemente che i padroni di casa possano riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa storica. Dentro un match da almeno tre reti complessive, il Leeds conoscerà la prima sconfitta della propria annata. Poco male. Su questo campo faticheranno davvero tutti.

Le formazioni di Brighton-Leeds

BRYGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Kadioglu; Ayari, Yalcouye; Gomez, Gross, De Cuyper; Rutter.

LEEDS (4-2-3-1): Trafford; Elvedi, Bijol, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Justin; Wilson, Okafor; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1