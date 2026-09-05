Pronostico Valencia-Barcellona: riscrivono il record

Valencia-Barcellona è una gara della quarta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Nessuna vittoria nelle prime tre giornate della Liga per il Valencia. E occhio, perché questa squadra che ospita un Barcellona lanciatissimo è pronta a riscrivere un record: solamente tre volte, dal 2000 a questa parte, non sono arrivate delle vittorie nelle prime quattro giornate. E crediamo che ci sia la grossa possibilità di raggiungere questa situazione. Anzi, a dire il vero, siamo sicuri.
Alla fine il Barcellona non è riuscito a prendere Alvarez dall’Atletico Madrid ma Flick si è comunque rinforzato. E, in queste prime giornate di campionato ha visto un Raphinha clamoroso, che segna ogni partita, e che trascina. Il capitano sta bene ed è in forma, e aiutato anche dai nuovi arrivati – soprattutto Gordon – vola sulle ali dell’entusiasmo. Inoltre, la squadra catalana, è pronta a vincere le prima quattro sfide di fila della nuova stagione per la seconda volta negli ultimi otto anni. Un numero che stride effettivamente con quelli che sono stati i successi che i blaugrana hanno fatto in questo corso. Quindi un altro record di Flick che, da quando siede su questa panchina, sta dimostrando di essere davvero un allenatore di grandissimo livello. Non serviva oggettivamente questa conferma, è sempre stato così.
Detto ciò, comunque, è evidente che la situazione ci pare abbastanza indirizzata. Andiamo a vedere insieme, quindi, nel nostro pronostico, come potrebbe finire questo match.
Come vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming
La sfida Valencia-Barcellona, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Quarta vittoria di fila del Barcellona e punteggio pieno. Gara da almeno tre reti complessive. E sì, anche il Valencia dovrebbe riuscire nel corso del match a trovare la via del gol.
Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona
VALENCIA (5-4-1): Dimitrievski; Rioja, Martinez, Tarrega, Diakhaby, Vazquez; Sato, Ugrinic, Pepelu, Guerra; Sadiq.
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Christensen, Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-4
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