Home » TENNIS » US Open, le regine cercano i quarti: Gauff e Swiatek sfidano le sorprese

US Open, le regine cercano i quarti: Gauff e Swiatek sfidano le sorprese

di

US Open, lunedì 7 settembre si giocano altri quattro ottavi di finale del torneo singolare femminile: notizie, analisi delle partite e pronostici.

La seconda tranche degli ottavi di finale dello US Open femminile propone quattro sfide con gerarchie abbastanza diverse tra loro. La stellina Mirra Andreeva, per cominciare, arriva al confronto con Anastasia Potapova dopo aver superato Bartunkova in due set, mentre la tennista di origini russe, naturalizzata austriaca, ha eliminato a sorpresa Amanda Anisimova senza concederle la possibilità di prolungare il torneo.

Potapova
US Open, le regine cercano i quarti: Gauff e Swiatek sfidano le sorprese (Ansafoto) – Ilveggente.it

La giovane Andreeva parte favorita, avendo già battuto Potapova nelle ultime tre sfide disputate nell’ambito del circuito circuito, incluso un precedente dello US Open 2025 che, in questo caso, pesa più di qualunque altro faccia a faccia.

Il match dall’esito più incerto è invece quello che vedrà contrapporsi Naomi Osaka ed Elena Rybakina. La giapponese ha dovuto lavorare parecchio per superare Elise Mertens, mentre la kazaka ha avuto un percorso più lineare e arriva da una vittoria in due set su Yuliia Starodubtseva. Le due si sono affrontate proprio a Toronto poche settimane fa, in un match vinto da una Rybakina che è stata capace di rimontare e vincere in tre set. A New York, anche e soprattutto alla luce di ciò, la scelta va dalla sua parte.

US Open: i pronostici degli ottavi femminili

Rybakina
US Open: i pronostici degli ottavi femminili (Ansafoto) – Ilveggente.it

Iva Jovic e Coco Gauff si ritrovano dopo il successo della statunitense nel confronto di Roma, ma questa volta l’appuntamento vale molto di più. Jovic ha eliminato Alexandra Eala in tre set dopo una partita molto combattuta, mentre Gauff ha raggiunto gli ottavi senza perdere un parziale e battendo Cristina Bucsa in due set. La giovane americana ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Gauff, ma la maggiore continuità della campionessa in carica sul cemento porta a scegliere la numero 4 del seeding.

Chiude il programma Iga Swiatek contro Qinwen Zheng, un match che nasconde ben più di un’insidia: l’ex numero 1 del mondo ha superato Marie Bouzkova in due set molto combattuti, entrambi decisi al tie-break, mentre Zheng arriva agli ottavi dopo la clamorosa rimonta ai danni di Madison Keys. La cinese ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Swiatek in passato, ma il rendimento mostrato dalla polacca nelle prime tre partite porta a confermare la scelta sulla numero 8 del seeding.

Andreeva in Andreeva-Potapova
Gauff in Jovic-Gauff
Rybakina in Osaka-Rybakina
Swiatek in Swiatek-Zheng

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Locatelli e Koopmeiners

Pronostico Juventus-Milan: le novità possono invertire il trend

I giocatori del Parma

Pronostico Parma-Monza: l’obiettivo è scacciare lo zero

Dybala e Mora

Pronostico Roma-Atalanta: la lunga imbattibilità è a rischio