US Open, le regine cercano i quarti: Gauff e Swiatek sfidano le sorprese

US Open, lunedì 7 settembre si giocano altri quattro ottavi di finale del torneo singolare femminile: notizie, analisi delle partite e pronostici.

La seconda tranche degli ottavi di finale dello US Open femminile propone quattro sfide con gerarchie abbastanza diverse tra loro. La stellina Mirra Andreeva, per cominciare, arriva al confronto con Anastasia Potapova dopo aver superato Bartunkova in due set, mentre la tennista di origini russe, naturalizzata austriaca, ha eliminato a sorpresa Amanda Anisimova senza concederle la possibilità di prolungare il torneo.

La giovane Andreeva parte favorita, avendo già battuto Potapova nelle ultime tre sfide disputate nell’ambito del circuito circuito, incluso un precedente dello US Open 2025 che, in questo caso, pesa più di qualunque altro faccia a faccia.

Il match dall’esito più incerto è invece quello che vedrà contrapporsi Naomi Osaka ed Elena Rybakina. La giapponese ha dovuto lavorare parecchio per superare Elise Mertens, mentre la kazaka ha avuto un percorso più lineare e arriva da una vittoria in due set su Yuliia Starodubtseva. Le due si sono affrontate proprio a Toronto poche settimane fa, in un match vinto da una Rybakina che è stata capace di rimontare e vincere in tre set. A New York, anche e soprattutto alla luce di ciò, la scelta va dalla sua parte.

US Open: i pronostici degli ottavi femminili

Iva Jovic e Coco Gauff si ritrovano dopo il successo della statunitense nel confronto di Roma, ma questa volta l’appuntamento vale molto di più. Jovic ha eliminato Alexandra Eala in tre set dopo una partita molto combattuta, mentre Gauff ha raggiunto gli ottavi senza perdere un parziale e battendo Cristina Bucsa in due set. La giovane americana ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Gauff, ma la maggiore continuità della campionessa in carica sul cemento porta a scegliere la numero 4 del seeding.

Chiude il programma Iga Swiatek contro Qinwen Zheng, un match che nasconde ben più di un’insidia: l’ex numero 1 del mondo ha superato Marie Bouzkova in due set molto combattuti, entrambi decisi al tie-break, mentre Zheng arriva agli ottavi dopo la clamorosa rimonta ai danni di Madison Keys. La cinese ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Swiatek in passato, ma il rendimento mostrato dalla polacca nelle prime tre partite porta a confermare la scelta sulla numero 8 del seeding.

Andreeva in Andreeva-Potapova

Gauff in Jovic-Gauff

Rybakina in Osaka-Rybakina

Swiatek in Swiatek-Zheng