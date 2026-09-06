Zverev-Darderi, un’altra insidia azzurra per il numero 2: il pronostico

Zverev-Darderi è una partita valida per gli ottavi dello US Open e si gioca lunedì 7 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Non si può assolutamente dire che questo US Open sia stato una passeggiata di salute per Alexander Zverev. Anzi. Nei primi tre turni ha dovuto sudare molto più di quanto ci aspettassimo, tanto è vero che ha trascinato al quinto set sia il debutto contro Lorenzo Sonego che il match successivo contro Quentin Halys. Nel giro di due turni appena, per farla breve, era già stato in campo per ben nove 9, salvo poi trovare una vittoria più agevole e meno dispendiosa contro Alejandro Tabilo. Stavolta si è imposto in 3 set, ma questo trionfo non ha di certo cancellato un avvio di torneo tutt’altro che semplice.

Il percorso del suo prossimo avversario Luciano Darderi, invece, è stato caratterizzato da un importantissimo denominatore comune: la capacità, vale a dire, di resistere anche quando le partite si sono complicate. L’azzurro ha avuto bisogno di 4 set sia all’esordio che al secondo turno, prima di imporsi in tre parziali su Dane Sweeny. Un cammino che racconta bene la solidità mostrata fin qui e che gli permette di arrivare alla sfida con il numero 2 del mondo con la consapevolezza di poter reggere anche sul piano fisico.

I precedenti raccontano una sfida perfettamente in equilibrio: Darderi e Zverev sono 1-1 negli scontri diretti, entrambi disputati, curiosamente, a Roma. Il tedesco aveva vinto il primo confronto nel 2024, mentre proprio nel 2026 Darderi ha ribaltato la situazione imponendosi nell’ultimo faccia a faccia.

Zverev-Darderi: il pronostico

Zverev parte favorito perché, soprattutto sul cemento e al meglio dei cinque set, possiede più soluzioni e una maggiore esperienza, avendone oltretutto vinto uno di recente, nelle fasi avanzate degli Slam. Il tedesco ha inoltre appena ritrovato continuità dopo le difficoltà dei primi due turni e contro Tabilo ha lasciato intravedere un rendimento più vicino a quello che ci si aspetta dalla testa di serie numero 1 di un Major.

Darderi, però, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà Zverev e il suo cammino a New York suggerisce che non sarà semplice chiudere la partita in tre set. L’italiano ha superato due incontri molto combattuti prima di arrivare agli ottavi e, considerando anche il precedente di Roma, ha elementi concreti per allungare il confronto. Zverev resta favorito, ma l’ipotesi di una partita da almeno 4 set appare tutt’altro che remota.

Zverev in Zverev-Darderi