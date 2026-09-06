Pronostico Arsenal-Chelsea: all’Emirates a caccia di primati

Arsenal-Chelsea è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Arsenal e Chelsea arrivano al primo grande appuntamento della stagione con il morale alto e soprattutto senza avere ancora subito alcuna sconfitta. I Gunners hanno raccolto tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in ciascuna occasione, mentre i Blues hanno iniziato il nuovo campionato con due successi e dodici gol complessivi all’attivo in Premier League. All’Emirates, però, almeno una delle due strisce positive è destinata a interrompersi.

L’Arsenal ha superato anche l’ostacolo Aston Villa, imponendosi 1-0 in trasferta e confermando una solidità difensiva che rappresenta finora uno dei principali punti di forza della squadra. Il rendimento nei derby londinesi è altrettanto significativo: i Gunners sono imbattuti nelle ultime 16 sfide di Premier League contro squadre della capitale, con 12 vittorie e quattro pareggi.

Il Chelsea, invece, ha costruito il proprio avvio soprattutto sulla produzione offensiva: dopo il 3-2 sul campo del Fulham è arrivato il pirotecnico 4-3 contro il Brighton, una partita nella quale la squadra ha prima preso il largo, poi rischiato di farsi rimontare e infine difeso il vantaggio fino al triplice fischio. I Blues hanno inoltre vinto le prime tre partite stagionali in tutte le competizioni e puntano a prolungare una striscia che potrebbe portarli a un primato che manca dal 2016-17.

Come vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Chelsea è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il precedente recente sorride all’Arsenal, che ha vinto gli ultimi tre confronti con il Chelsea e non perde contro i Blues dall’agosto 2021. Anche il fattore campo pesa: la squadra di Arteta ha costruito una striscia molto lunga di risultati positivi nei derby londinesi e arriva all’appuntamento con tre vittorie e altrettanti clean sheet nelle prime uscite stagionali.

Il Chelsea ha però dalla sua numeri offensivi capaci di mettere seriamente alla prova anche la retroguardia dei Gunners. La squadra di Alonso ha segnato 12 gol nelle prime due giornate di Premier League e ha trovato la rete nei primi quattro minuti di entrambe le partite iniziali, ma la gestione difensiva resta meno convincente. Per questo, considerando la maggiore affidabilità dell’Arsenal e il rendimento recente negli scontri diretti, il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa.

Le formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

CHELSEA (3-4-2-1): Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

POSSIBILE RISULTATO: 2-1