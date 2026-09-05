Pronostico Everton-Manchester United: il “derby” di Moyes vale più di tre punti

Everton-Manchester United è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ancora imbattuto e con quattro punti in classifica: è con queste credenziali che l’Everton si appresta ad affrontare la terza giornata di campionato, forte del successo ottenuto all’esordio contro il Crystal Palace e del pareggio ottenuto sul campo del Bournemouth. Una partenza tutto sommato positiva, dunque, che insieme al passaggio del turno in Coppa di Lega ha contribuito a rafforzare le sensazioni di un avvio convincente.

Il Manchester United ha invece avuto bisogno di una reazione dopo la sorprendente sconfitta contro l’Hull City, ma l’ha trovata in modo decisamente fragoroso: il 5-2 rifilato all’Ipswich ha permesso ai Red Devils di cancellare almeno in parte le perplessità nate dopo la prima giornata e di conquistare i primi tre punti del campionato.

Il confronto del nuovo Hill Dickinson Stadium mette quindi di fronte un Everton che non ha ancora perso e un Manchester United reduce da una vittoria molto larga. I precedenti recenti, però, raccontano anche di una sfida tutt’altro che semplice per gli ospiti: nell’ultima visita al nuovo impianto, disputata a febbraio, lo United ha vinto 1-0, mentre nel precedente confronto di novembre l’Everton aveva ottenuto lo stesso risultato a Old Trafford.

Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e streaming

La sfida tra Everton e Manchester United è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Everton si è mostrato abbastanza solido nelle prime due giornate e può contare anche sulla spinta del proprio pubblico, ma il Manchester United ha dato una risposta importante dopo il ko contro l’Hull City. Il 5-2 sull’Ipswich ha evidenziato una squadra capace di reagire alle difficoltà e di trasformare una situazione inizialmente complicata in una vittoria netta.

Anche il precedente più recente giocato sul campo dell’Everton è favorevole ai Red Devils, che a febbraio hanno conquistato l’intera posta in palio. L’Everton resta però una squadra difficile da affrontare e ha già dimostrato di saper ottenere risultati in questo avvio. La maggiore spinta offensiva mostrata dallo United nell’ultima partita ci porta comunque a preferire il successo esterno, con un 2-1 come possibile sviluppo della sfida.

Le formazioni di Everton-Manchester United

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2