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Pronostico Everton-Manchester United: il “derby” di Moyes vale più di tre punti

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Everton-Manchester United è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ancora imbattuto e con quattro punti in classifica: è con queste credenziali che l’Everton si appresta ad affrontare la terza giornata di campionato, forte del successo ottenuto all’esordio contro il Crystal Palace e del pareggio ottenuto sul campo del Bournemouth. Una partenza tutto sommato positiva, dunque, che insieme al passaggio del turno in Coppa di Lega ha contribuito a rafforzare le sensazioni di un avvio convincente.

Moyes
Pronostico Everton-Manchester United: il “derby” di Moyes vale più di 3 punti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Manchester United ha invece avuto bisogno di una reazione dopo la sorprendente sconfitta contro l’Hull City, ma l’ha trovata in modo decisamente fragoroso: il 5-2 rifilato all’Ipswich ha permesso ai Red Devils di cancellare almeno in parte le perplessità nate dopo la prima giornata e di conquistare i primi tre punti del campionato.

Il confronto del nuovo Hill Dickinson Stadium mette quindi di fronte un Everton che non ha ancora perso e un Manchester United reduce da una vittoria molto larga. I precedenti recenti, però, raccontano anche di una sfida tutt’altro che semplice per gli ospiti: nell’ultima visita al nuovo impianto, disputata a febbraio, lo United ha vinto 1-0, mentre nel precedente confronto di novembre l’Everton aveva ottenuto lo stesso risultato a Old Trafford.

Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e streaming

Manchester United
Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Everton e Manchester United è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Everton si è mostrato abbastanza solido nelle prime due giornate e può contare anche sulla spinta del proprio pubblico, ma il Manchester United ha dato una risposta importante dopo il ko contro l’Hull City. Il 5-2 sull’Ipswich ha evidenziato una squadra capace di reagire alle difficoltà e di trasformare una situazione inizialmente complicata in una vittoria netta.

Anche il precedente più recente giocato sul campo dell’Everton è favorevole ai Red Devils, che a febbraio hanno conquistato l’intera posta in palio. L’Everton resta però una squadra difficile da affrontare e ha già dimostrato di saper ottenere risultati in questo avvio. La maggiore spinta offensiva mostrata dallo United nell’ultima partita ci porta comunque a preferire il successo esterno, con un 2-1 come possibile sviluppo della sfida.

Le formazioni di Everton-Manchester United

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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