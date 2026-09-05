Big sotto esame agli US Open: i pronostici degli ottavi

US Open, domenica 6 settembre si gioca la prima tranche degli ottavi di finale del torneo maschile: notizie, analisi delle partite e pronostici.

La seconda settimana dello US Open maschile propone domenica 6 settembre quattro ottavi di finale con diversi spunti interessanti. Il match di maggiore richiamo è probabilmente quello tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, con il russo che arriva a questo appuntamento dopo aver superato Arthur Rinderknech in 3 set e l’americano reduce dal netto 3-0 rifilato a Valentin Vacherot.

Medvedev parte avanti anche per il bilancio dei precedenti, che lo vede in vantaggio 6-1, sebbene sia degno di nota che l’unica sconfitta subita coincida, guarda caso, con l’ultimo confronto disputato.

Un’altra sfida particolarmente interessante è quella tra Alex Michelsen e Tomas Martin Etcheverry: l’americano ha raggiunto per la prima volta gli ottavi a New York battendo Daniel Merida in 3 set, mentre l’argentino ha eliminato Mariano Navone, colui che al secondo turno aveva giustiziato il nostro Matteo Berrettini. Non ci sono precedenti a livello Atp tra i due, ma il rendimento mostrato fin qui porta a dare fiducia a Michelsen.

US Open: i pronostici degli ottavi maschili

Tommy Paul e Carlos Alcaraz si ritrovano di fronte dopo un percorso molto diverso nel terzo turno: l’americano ha dovuto giocare cinque set contro Alexander Bublik, mentre il campione in carica ha superato Wu Yibing in tre parziali. Il precedente più recente risale all’Australian Open 2026, quando Alcaraz ha vinto in tre set, e il bilancio complessivo è ora di 6-2 per lo spagnolo. La scelta ricade quindi sul numero 3 del mondo.

Chiude il programma Ben Shelton contro Stefanos Tsitsipas, una sfida che mette di fronte un americano arrivato agli ottavi dopo il successo in quattro set su Denis Shapovalov e un greco capace di rimontare Jiri Lehecka. Tsitsipas ha vinto l’unico precedente, giocato a Cincinnati nel 2023, ma Shelton arriva a New York con una stagione sul cemento molto positiva e può sfruttare il fattore campo per ribaltare il bilancio.

Medvedev in Medvedev-Tiafoe

Michelsen in Michelsen-Etcheverry

Alcaraz in Paul-Alcaraz

Shelton in Shelton-Tsitsipas