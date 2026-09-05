US Open, quattro sfide per gli ottavi femminili: i pronostici di domenica 6 settembre

US Open, quattro partite degli ottavi di finale si giocheranno domenica 6 settembre: analisi, precedenti e pronostici dei match femminili.

La seconda settimana dello US Open femminile si apre con quattro ottavi di finale in programma domenica 6 settembre. Il tabellone ha mantenuto in corsa molte delle principali teste di serie, ma il pronostico di alcune di queste partite è tutt’altro che scontato. Si pensi, per esempio, al super match in programma tra Anna Kalinskaya ed Emma Navarro, che hanno praticamente pari opportunità, al punto che all’orizzonte si profila una partita le cui gerarchie non sono affatto definite.

Questa è probabilmente la sfida più delicata tra quelle in programma nel weekend. Kalinskaya ha appena superato Svitolina e arriva quindi con un successo importante alle spalle, mentre Navarro ha eliminato Muchova con un netto 6-3, 7-5, confermando di essere in un buon momento. Il pronostico pende dalla parte di Kalinskaya, ma di pochissimo, tanto è vero che, verosimilmente, ci vorranno 3 set per decidere chi delle due meriti di approdare ai quarti di finale.

Aryna Sabalenka, invece, arriva agli ottavi da campionessa in carica e dovrà affrontare, agli ottavi, Taylor Townsend. Questo match ha delle gerarchie meglio delineate e parte con una favorita più netta rispetto al match precedentemente analizzato: la numero 1 del mondo ha battuto Rakhimova 6-3, 6-4 senza concedere palle break e continua la difesa del titolo con numeri molto solidi. Al cospetto della regina del circuito Wta, la Townsend dovrà alzare ulteriormente, ma la bielorussa resta comunque favorita per il passaggio del turno.

US Open: i pronostici degli ottavi femminili

Il match tra Marta Kostyuk e Linda Noskova mette di fronte due giocatrici che, fino a questo momento, hanno affrontato il loro percorso newyorkese con grande autorità. Kostyuk ha regolato Alexandrova in due set, mentre Noskova ha avuto bisogno di tre parziali per superare Ann Li, mostrando comunque di saper gestire anche una partita diventata complicata. C’è poco margine, ma la favorita è l’ucraina.

Il faccia a faccia tra Jessica Pegula e Sorana Cirstea ripropone un confronto già visto appena due settimane fa a Cincinnati, dove l’americana ha vinto 6-2, 4-6, 7-5. Il rendimento della rumena merita rispetto, ma la maggiore continuità di Pegula sul cemento porta a confermare l’americana.

Kalinskaya in Kalinskaya-Navarro

Kostyuk in Kostyuk-Noskova

Pegula in Pegula-Cirstea

Sabalenka in Sabalenka-Townsend