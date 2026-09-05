Pronostico Juventus-Milan: le novità possono invertire il trend

Juventus-Milan è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La domenica di Serie A si chiude con un grande classico, la nobile sfida tra Juventus e Milan, due big del nostro campionato che da un po’ di tempo faticano ad ottenere risultati all’altezza dei rispettivi blasoni. Sia i bianconeri che i rossoneri vengono da una stagione estremamente deludente, in cui al fotofinish sono stati sorpassati da Roma e Como non riuscendo neppure a qualificarsi per la Champions League, l’obiettivo minimo.

La Signora per voltare pagina ha confermato Luciano Spalletti in panchina ma ha rivoluzionato completamente l’assetto dirigenziale e provato a costruire una squadra a immagine e somiglianza del tecnico toscano (attacco nuovo di zecca con gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade), malgrado siano sfumati diversi obiettivi.

Madama, nonostante l’alone di scetticismo che continua ad accompagnarla, ha iniziato con il piede giusto: vittoria risicata in Ciociaria a Frosinone (0-1), con tanto di sfogo spallettiano per via delle tante occasioni non concretizzate, e comodo 2-0 al Parma nella prima all’Allianz Stadium, ma solo grazie alla scossa data nella ripresa dai subentrati Nico Gonzalez e Koopmeiners. Insomma, qualche ombra permane, sebbene i bianconeri siano a punteggio pieno in classifica e con la porta ancora inviolata (due clean sheet su due).

Il nuovo Diavolo convince (per ora)

Bottino pieno pure per il Milan, che a differenza della Signora è ripartito con un nuovo allenatore, Ruben Amorim. Il portoghese ex Man United ha subito operato diversi cambiamenti, non solo a livello tattico, ridando fiducia ad alcuni che erano finiti ai margini (Musah, Estupinan) e creando i presupposti per la cessione di chi era ormai a fine ciclo, Leao su tutti (finito al Galatasaray). Il nuovo Diavolo però ha convinto, liquindando senza grossi problemi Torino (1-2) e Venezia (2-0), due vittorie fondamentali per acquisire sin dal principio sicurezza e autostima.

Il big match dello Stadium, tuttavia, è il primo esame vero per entrambe e un’eventuale sconfitta rischierebbe di ridimensionare tutto, disperdendo l’entusiasmo generato dalle prime due vittorie.

Spalletti, nel frattempo, deve fare i conti con un’infermeria affollatissima: Yildiz, McKennie, Cabal, Ekhator e Thuram sono fermi per infortunio, e contro il Milan la panchina sarà molto corta (in dubbio Cambiaso). In difesa ballottaggio Lucumì-Kelly, davanti si contendono invece una maglia Boga e Alajbegovic, con l’ivoriano favorito. Dall’altro lato, Amorim si affida all’ex Rabiot e al talentino Cisse, entrambi di supporto all’unica punta Ramos. Dal 1′ il nuovo acquisto Moreira – pagato circa 70 milioni di euro bonus compresi – ma occhio a Saelemaekers (assist contro il Venezia) e Chukwueze che scalpitano in panchina.

Come vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming

Juventus-Milan, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Sulla carta i precedenti recenti chiamerebbero alla cautela – 4 degli ultimi 5 scontri diretti sono finiti 0-0 e i bianconeri vantano una striscia di ben sei gare consecutive senza concedere reti al Diavolo – ma l’arrivo di Amorim sulla panchina rossonera potrebbe spezzare la continuità con il passato. Questo Milan gioca a viso aperto, cerca il dominio del possesso ed ha la qualità per scardinare la porta di una Juve finora imbattuta. Spalletti, dal canto suo, deve fare i conti con un’infermeria affollata che toglie certezze difensive, ma può fare affidamento su un attacco cinico e su cambi dalla panchina capaci di spaccare la gara in qualsiasi momento.

Non ci aspettiamo una gara rocambolesca, ma un big match vivo e aperto, in cui entrambe le squadre avranno certamente gli argomenti giusti per trovare la via del gol almeno una volta nell’arco dei novanta minuti. La spinta dello Stadium, in ogni caso, proteggerà i bianconeri dalla sconfitta.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Çelik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceição, Nico González, Boga; Kolo Muani.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupiñan; Rabiot, Cisse; Gonçalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1