I pronostici di domenica 6 settembre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 6 settembre, Spalletti e Amorim non vedono l’ora di mettersi alla prova nel grande classico tra Juve e Milan. In Inghilterra occhi puntati su Arsenal-Chelsea.

La domenica di Serie A si chiude con un grande classico, la nobile sfida tra Juventus e Milan, due big del nostro campionato che da un po’ di tempo faticano ad ottenere risultati all’altezza dei rispettivi blasoni. Sia i bianconeri che i rossoneri vengono da una stagione estremamente deludente, in cui al fotofinish sono stati sorpassati da Roma e Como non riuscendo neppure a qualificarsi per la Champions League, l’obiettivo minimo.

Sulla carta i precedenti recenti chiamerebbero alla cautela – 4 degli ultimi 5 scontri diretti sono finiti 0-0 e i bianconeri vantano una striscia di ben sei gare consecutive senza concedere reti al Diavolo – ma l’arrivo di Amorim sulla panchina rossonera potrebbe spezzare la continuità con il passato. Questo Milan gioca a viso aperto, cerca il dominio del possesso ed ha la qualità per scardinare la porta di una Juve finora imbattuta. Spalletti, dal canto suo, deve fare i conti con un’infermeria affollata che toglie certezze difensive, ma può fare affidamento su un attacco cinico e su cambi dalla panchina capaci di spaccare la gara in qualsiasi momento.

Non ci aspettiamo una gara rocambolesca, ma un big match vivo e aperto, in cui entrambe le squadre avranno gli argomenti giusti per trovare la via del gol almeno una volta nell’arco dei novanta minuti. La spinta dello Stadium, in ogni caso, proteggerà i bianconeri dalla sconfitta.

Big match anche in Premier League, dove va in scena uno dei derby londinesi più importanti: all’Emirates Stadium l’Arsenal campione d’Inghilterra in carica ospita il Chelsea, prima prova del nove per i Blues di Xabi Alonso, a punteggio pieno (come i Gunners) dopo le vittorie pirotecniche con Fulham e Brighton. In Liga invece il Barcellona a Valenia ha una grande occasione: staccare il Real Madrid, sconfitto a sorpresa nell’anticipo del venerdì contro il Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1.5 in Arsenal-Chelsea, Premier League, ore 17:30

Vincenti

BARCELLONA (in Valencia-Barcellona, Liga, ore 16:15)

(in Valencia-Barcellona, Liga, ore 16:15) TRABZONSPOR (in Trabzonspor-Gençlerbirligi, Super Lig, ore 19:00)

(in Trabzonspor-Gençlerbirligi, Super Lig, ore 19:00) JUVENTUS O PAREGGIO (in Juventus-Milan, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heerenveen-AZ Alkmaar , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Molde-KFUM Oslo , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Stella Rossa-Partizan, Mozzart Bet Superliga, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Everton-Manchester United , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Frosinone-Venezia , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.94 GOLDBET ; 8.15 SPORTBET; 7.94 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+OVER 1.5 in Malaga-Levante, Liga, ore 18:30