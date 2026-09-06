Non solo Darderi: US Open, i pronostici degli ottavi di lunedì 7 settembre

US Open, lunedì 7 settembre si gioca la seconda tranche degli ottavi di finale maschili: notizie, analisi delle partite e pronostici.

Mentre Luciano Darderi cercherà il colpo dell’anno e la vittoria – si spera – su Sascha Zverev, altri sei giocatori si batteranno nella speranza di conquistare l’accesso agli ottavi di finale, in tre sfide dal pronostico tutt’altro che banale. Una delle gare in programma è quella tra tra Francisco Cerundolo e Alexander Blockx, con l’argentino che arriva alla seconda settimana dopo aver eliminato Taylor Fritz con una straordinaria rimonta da due set di svantaggio.

Il belga, invece, ha firmato un’altra bella impresa, battendo Flavio Cobolli in quattro set e raggiungendo per la prima volta gli ottavi in un torneo del Grande Slam. In calendario, nella giornata di lunedì 7 settembre, c’è anche l’altrettanto interessante faccia a faccia tra Arthur Gea e Botic Van de Zandschulp, che ha un certo appeal trattandosi di un confronto tra due giocatori che hanno superato ogni aspettativa.

Gea, entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazione, ha eliminato Michael Zheng in cinque set. Van de Zandschulp ha invece completato un percorso molto convincente, arrivando agli ottavi senza perdere un incontro e superando anche Alex de Minaur al secondo turno. I due non si sono mai affrontati a livello Atp, il che aggiunge un altro po’ di pepe a questa bella sfida, che sarà verosimilmente vinta dall’olandese. Gea è stato una delle sorprese più belle del torneo, ma Van de Zandschulp ha mostrato maggiore continuità e soprattutto ha appena eliminato un avversario del calibro di de Minaur. La maggiore esperienza nelle partite di questo livello può fare la differenza.

US Open: i pronostici degli ottavi maschili

Francisco Cerundolo, ancora, parte favorito contro Alexander Blockx, ma il precedente di Madrid, vinto dal belga, impedisce di considerare l’argentino troppo avanti. La rimonta su Fritz ha inoltre mostrato quanto Cerundolo sappia restare dentro una partita anche quando la situazione sembra compromessa. Blockx, però, ha già battuto un’altra testa di serie importante e il suo tennis ha le caratteristiche per creare problemi: la scelta resta sul belga, ma con un margine ridotto.

Infine c’è Karen Khachanov contro Learner Tien, con l’americano che arriva agli ottavi dopo una maratona di cinque set contro Jakub Mensik. Khachanov ha avuto invece un percorso più lineare e ha superato Benjamin Bonzi in tre set. Il russo parte avanti per esperienza e abitudine a questo tipo di partite, ma Tien ha già dimostrato di poter reggere anche quando il confronto diventa molto lungo: la scelta, in questo caso, è comunque per l’americano.

Blockx in Cerundolo-Blockx

Van de Zandschulp in Gea-Van de Zandschulp

Tien in Khachanov-Tien