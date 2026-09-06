Pronostico Cremonese-Mantova: il nuovo tecnico porta i tre punti

Cremonese-Mantova è una gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Nonostante la vittoria sul campo del Parma in Coppa Italia, la Cremonese, dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Giampaolo, dentro Pecchia. Una squadra che aveva bisogno di una scossa, perché è stata costruita per un ritorno immediato nella massima serie ma che ha iniziato molto male.
Di solito, e lo sappiamo tutti, quando arriva un nuovo allenatore la scossa c’è. E anche se il Padova ha piazzato una vittoria esterna sul campo del Pisa e un pareggio contro il Verona – altre due corazzate della cadetteria – crediamo che i padroni di casa possano riuscire adesso a trovare la prima gioia della loro stagione. Vero che Pecchia ha avuto pochissimo tempo per mettere mano alla squadra, ma come spiegato lo scossone arriverà. Giusto così. Perché si deve iniziare immediatamente a riprendere il cammino per non perdere troppi punti rispetto a quelle che stanno davanti.
Insomma, in poche parole, se da un lato arriverà la prima vittoria in stagione dall’altro arriverà la prima sconfitta.
Come vedere Cremonese-Mantova in diretta tv e in streaming
Cremonese-Mantova in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
La Cremonese vincerà la prima partita della sua annata in una gara da almeno tre reti complessive. Pecchia inizia col botto la sua nuova avventura che ha un solo obiettivo, quello di riprendersi immediatamente la Serie A.
Le probabili formazioni di Cremonese-Mantova
CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Gerli, Pontisso; Licina, Bonazzoli, Vandeputte; Nasti.
MANTOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Sgarbi, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Lasagna, Caprari.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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