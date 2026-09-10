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I pronostici di giovedì 10 settembre: Champions League, Liga Portugal e Copa Libertadores

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I pronostici di giovedì 10 settembre, si conclude la tre giorni della coppa dalle grandi orecchie: in campo due italiane, Como e Roma. Impegni sulla carta agevoli per Bayern e Man United. 

Si conclude la tre giorni di Premier League con le ultime sei gare che fanno calare il sipario sulla prima giornata della League Phase. I club italiani protagonisti oggi sono Como e Roma: per i lariani si tratta di un debutto storico, dal momento che non hanno mai partecipato prima d’ora ad una competizione europea, mentre i giallorossi tornano a giocare la massima competizione continentale a distanza di sette anni dall’ultima volta.

Fabregas
I pronostici di giovedì 10 settembre: Champions League, Liga Portugal e Copa Libertadores (Ansafoto) – Ilveggente.it

La squadra di Gian Piero Gasperini, a punteggio pieno in campionato e con un Malen inarrestabile – l’olandese ha segnato la bellezza di 5 gol in tre giornate, pur rimanendo a secco nell’ultima con l’Atalanta – farà visita all’ambizioso Fenerbahçe nel catino infuocato del Chobani Stadium. I turchi, che si sono qualificati attraverso i playoff spezzando una maledizione che durava dal 2009, hanno investito tanto nel mercato estivo (Greenwood, Lukaku, Aké, Muriqi) ma non sono mancati i passi falsi, ad esempio il KO dello scorso weekend con il Besiktas che ha ufficialmente reso più precaria la panchina di Ismail Kartal. Crediamo che la Roma possa riuscire ad evitare la sconfitta in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Si preannuncia movimentata anche Como-Lipsia: gli uomini di Cesc Fabregas vengono dal successo straripante a Marassi contro il Genoa – il secondo di fila dopo quello con il Napoli al “Maradona” – e sembrano avere le carte in regola per imbrigliare anche i tedeschi con il loro gioco avvolgente che può mietere vittime eccellenti pure in Europa.

Vittorie casalinghe alla portata per Bayern Monaco e Manchester United, impegnate rispettivamente con Bodø/Glimt e Sabah. Il PSV Eindhoven, invece, dovrà vedersela con l’ostico Shakhtar Donetsk: pur favoriti, i campioni d’Olanda in carica potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata.

Pronostici: la scelta del Veggente

1+OVER 3.5 in Bayern Monaco-Bodø/Glimt, Champions League, ore 21:00

Vincenti

  • OSTERSUND (in Ostersund-Brage, Superettan, ore 19:00)
  • PANATHINAIKOS (in Panathinaikos-Kifisia, Stoiximan Super League, ore 20:15)
  • BRAGA (in Estrela Amadora-Braga, Liga Portugal, ore 21:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Radnik-Stella Rossa, Superliga, ore 19:00
  • Como-Lipsia, Champions League, ore 21:00
  • Manchester United-Sabah, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 18:45
  • Fenerbahçe-Roma, Champions League, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.42 GOLDBET ; 7.27 SPORTBET; 6.42 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Independiente del Valle-Flamengo, Copa Libertadores, ore 02:30

 

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