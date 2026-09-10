I pronostici di giovedì 10 settembre: Champions League, Liga Portugal e Copa Libertadores

I pronostici di giovedì 10 settembre, si conclude la tre giorni della coppa dalle grandi orecchie: in campo due italiane, Como e Roma. Impegni sulla carta agevoli per Bayern e Man United.
Si conclude la tre giorni di Premier League con le ultime sei gare che fanno calare il sipario sulla prima giornata della League Phase. I club italiani protagonisti oggi sono Como e Roma: per i lariani si tratta di un debutto storico, dal momento che non hanno mai partecipato prima d’ora ad una competizione europea, mentre i giallorossi tornano a giocare la massima competizione continentale a distanza di sette anni dall’ultima volta.
La squadra di Gian Piero Gasperini, a punteggio pieno in campionato e con un Malen inarrestabile – l’olandese ha segnato la bellezza di 5 gol in tre giornate, pur rimanendo a secco nell’ultima con l’Atalanta – farà visita all’ambizioso Fenerbahçe nel catino infuocato del Chobani Stadium. I turchi, che si sono qualificati attraverso i playoff spezzando una maledizione che durava dal 2009, hanno investito tanto nel mercato estivo (Greenwood, Lukaku, Aké, Muriqi) ma non sono mancati i passi falsi, ad esempio il KO dello scorso weekend con il Besiktas che ha ufficialmente reso più precaria la panchina di Ismail Kartal. Crediamo che la Roma possa riuscire ad evitare la sconfitta in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Si preannuncia movimentata anche Como-Lipsia: gli uomini di Cesc Fabregas vengono dal successo straripante a Marassi contro il Genoa – il secondo di fila dopo quello con il Napoli al “Maradona” – e sembrano avere le carte in regola per imbrigliare anche i tedeschi con il loro gioco avvolgente che può mietere vittime eccellenti pure in Europa.
Vittorie casalinghe alla portata per Bayern Monaco e Manchester United, impegnate rispettivamente con Bodø/Glimt e Sabah. Il PSV Eindhoven, invece, dovrà vedersela con l’ostico Shakhtar Donetsk: pur favoriti, i campioni d’Olanda in carica potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 3.5 in Bayern Monaco-Bodø/Glimt, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- OSTERSUND (in Ostersund-Brage, Superettan, ore 19:00)
- PANATHINAIKOS (in Panathinaikos-Kifisia, Stoiximan Super League, ore 20:15)
- BRAGA (in Estrela Amadora-Braga, Liga Portugal, ore 21:15)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Radnik-Stella Rossa, Superliga, ore 19:00
- Como-Lipsia, Champions League, ore 21:00
- Manchester United-Sabah, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 18:45
- Fenerbahçe-Roma, Champions League, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.42 GOLDBET ; 7.27 SPORTBET; 6.42 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Independiente del Valle-Flamengo, Copa Libertadores, ore 02:30
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus