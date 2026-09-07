Pronostico Cagliari-Lecce: arriva la prima gioia in casa

Cagliari-Lecce è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ne mancheranno diversi al Cagliari per questa partita. Pisacane deve fare i conti con una mezza emergenza. Non ci sarà nemmeno Nzola, l’ultimo arrivato in casa isolana. Vabbè, in generale – anche per il Lecce che si è visto contro la Roma – i padroni di casa partono leggermente avanti.

Entrambe hanno tre punti. E hanno perso contro Inter e appunto i giallorossi. Ed entrambe hanno vinto in trasferta. Non subendo gol. Ma è evidente che quando il livello si alza un attimino si ritorna con i piedi per terra. C’è un dato che deve essere tenuto in considerazione: nelle ultime cinque trasferte in Sardegna il Lecce ha perso solamente una volta, conquistando due vittorie e due pareggi. Riusciranno di nuovo i giallorossi a fare un mezzo miracolo? Perché poi alla fine di questo si tratta, perché la squadra di Di Francesco non sembra essere attrezzata a fare grandi cose. Qualche elemento perso nel corso dell’estate ha abbassato il livello della rosa.

Molti elementi in meno ce li ha pure il Cagliari. Ma almeno ha trovato un centrocampista – Romano – in grado di dettare tempi e pure di segnare dalla distanza. E’ stata sua la prima e unica rete fino al momento della stagione. Non sappiamo se si possa ripetere, sappiamo solamente che è uno in grado di dettare i tempi. In ogni caso, la partita, secondo noi potrebbe avere un padrone. Andiamo a vedere insieme quindi come potrebbe finire.

Come vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e streaming

Cagliari-Lecce, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Cagliari dovrebbe riuscire a vincere la partita. In una gara da almeno un gol per squadra. Sì, almeno lo spettacolo – sotto l’aspetto delle reti – dovrebbe essere assicurato. Per il Lecce, insomma, si profila la seconda sconfitta di fila.

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Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, WInks, Fazzini; Adopo, Maldini, Mendy.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Maleh; Pierotti, Coulibaly, Monteiro; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1