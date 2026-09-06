Pronostico Marsiglia-Paris FC: in casa segnano sempre

Marsiglia-Paris FC è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
In ventuno delle ultime 22 partite giocate in casa, il Marsiglia di Genesio ha sempre trovato la via della rete. Anche al debutto in questa Ligue 1 è successa la stessa cosa, con le quattro pere rifilate allo Strasburgo che hanno regalato la prima e finora unica vittoria. Sì, perché contro il Monaco i marsigliesi hanno conosciuto già la prima delusione dell’annata.
Davanti in classifica c’è il Paris FC – che come sappiamo tutti ha salutato Ciro Immobile – e che ha vinto contro il Nizza in casa dopo aver pareggiato sul campo del Troyes zero a zero. Ecco, in trasferta, i parigini, non è che siano riusciti mai a fare benissimo. Solamente qualche soddisfazione piazzata ogni tanto qua e là che dà nessuna certezza per il futuro. Parliamo infatti di una squadra che in casa riesce a esprimersi al meglio, fuori manca ancora di quella personalità che servirebbe per stare a certi livelli.
Ecco perché ci aspettiamo in questo caso una vittoria dei padroni di casa. Che come detto prima davanti al pubblico amico si trasforma. Ovvio, in estate sono partiti alcuni dei pezzi grossi, ma in generale è rimasta un’ossatura importante che permette di pensare ad un piazzamento europeo. Ma almeno dentro le mura amiche devono arrivare quasi tutte vittorie.
Come vedere Marsiglia-Paris FC in streaming
Marsiglia-Paris FC è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
Ha una quota altissima la vittoria del Marsiglia. Molto più alta di quello che fondamentalmente è il valore di queste due squadre. Quindi, in una gara da almeno tre reti complessive, ci aspettiamo un’affermazione interna. Da prendere assolutamente.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Paris FC
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Cornelius, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri.
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Coppola, Otavio, Chergui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Simon; Sinayoko.
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