Pronostico Udinese-Lazio: il fattore per il colpo ospite

Udinese-Lazio è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due partite due vittorie. Inaspettate. La Lazio di Gattuso ad oggi è punteggio pieno e si è affidata a Davide Frattesi. Le due affermazioni portano la sua firma. Quello di Udine, in generale, è un campo che porta bene alla Lazio. Lo scorso anno, in un momento di difficoltà, è arrivato un pareggio con molte polemiche per un gol di Davis nel finale viziato da un fallo di mano.

L’Udinese fisicamente è uno squadrone. E Runjaic ha dato una vera e propria identità a questa squadra: certo, mancherà Zaniolo per infortunio, che pare l’unico in grado dentro questa squadra a dare il guizzo davanti. Ma a centrocampo, sotto il profilo fisico, i bianconeri potrebbero riuscire ad avere la meglio. Però c’è da tenere in considerazione anche un altro fattore, che si chiama Pinamonti. Il nuovo attaccante della Lazio ha trovato la prima rete della sua carriera proprio a Udine e in generale i bianconeri sono la formazione contro la quale ha esultato di più nel corso della sua carriera (cinque volte). L’ex Sassuolo sarà in campo dal primo minuto per la prima volta, con la voglia di segnare e di regalare altri punti.

Un fattore, tra le altre cose, potrebbe essere il pubblico della Lazio: in trasferta la Curva Nord ci sarà (oltre duemila i biglietti venduti) a differenza di quello che succede in casa. A Bologna già hanno fatto la differenza. E la Lazio, che li sentirà davvero da vicino, potrebbe esaltarsi. Ecco perché Rino alla fine dovrebbe anche riuscire a portare a casa i tre punti.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e streaming

Udinese-Lazio, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Ancora una vittoria della Lazio, la terza di fila. In una gara da meno di tre reti complessive. Almeno questa è la sensazione. In ogni caso, l’affermazione biancoceleste ci può stare. Ma anche la doppia esterna ha una bella quota.

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Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis.

LAZIO (4-3-3): Mandas: Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1