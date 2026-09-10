Pronostico Slavia Praga-Lens: toccano quota 20 (ed è male)

Slavia Praga-Lens è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Diciannove partite di Champions League di fila senza vittorie. Questo è il ruolino dello Slavia Praga, un club che per la prima volta nella sua storia partecipe per due volte di fila alla massima competizione europea.

Reduce dalla vittoria in Supercoppa di Francia contro il PSG, il Lens arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di essere una squadra forte che si è pure rinforzata durante l’estate dopo un’annata davvero strepitosa. Nessuno si aspettava che i francesi in campionato avrebbero avuto la possibilità di quel cammino. E invece il calcio ci regala, ancora una volta, delle grandissimi storie.

Il Lens, nella fase a gironi, nel corso della sua storia, ha giocato 18 partite, e nessuna di queste si è conclusa senza vedere almeno una rete. Dovrebbe essere così pure nella serata di giovedì, perché parliamo di una squadra, quella ospite, che soprattutto in fase offensiva riesce a dimostrare qualcosa di importante. Per lo Slavia Praga, nonostante il fattore campo, riuscire a vincere questa partita ci pare davvero complicato. Ma sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire questo match.

Come vedere Slavia Praga-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Slavia Praga-Lens è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.70 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Crediamo che il Lens, soprattutto per i suoi uomini offensivi, abbia le qualità per riuscire a vincere questa partita. Per i meno coraggiosi occhio alla doppia esterna che ha pure una bella quota.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Lens

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovič; Vlček, Zima, Chaloupek; Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek; Šturm, Ayaosi; Chorý.

LENS (4-2-3-1): Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Skóraś, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Ivanović; Édouard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2