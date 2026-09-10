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Pronostico Slavia Praga-Lens: toccano quota 20 (ed è male)

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Slavia Praga-Lens è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Diciannove partite di Champions League di fila senza vittorie. Questo è il ruolino dello Slavia Praga, un club che per la prima volta nella sua storia partecipe per due volte di fila alla massima competizione europea.

Pronostico Slavia Praga-Lens
Pronostico Slavia Praga-Lens: toccano quota 20 (ed è male) (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Reduce dalla vittoria in Supercoppa di Francia contro il PSG, il Lens arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di essere una squadra forte che si è pure rinforzata durante l’estate dopo un’annata davvero strepitosa. Nessuno si aspettava che i francesi in campionato avrebbero avuto la possibilità di quel cammino. E invece il calcio ci regala, ancora una volta, delle grandissimi storie.

Il Lens, nella fase a gironi, nel corso della sua storia, ha giocato 18 partite, e nessuna di queste si è conclusa senza vedere almeno una rete. Dovrebbe essere così pure nella serata di giovedì, perché parliamo di una squadra, quella ospite, che soprattutto in fase offensiva riesce a dimostrare qualcosa di importante. Per lo Slavia Praga, nonostante il fattore campo, riuscire a vincere questa partita ci pare davvero complicato. Ma sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire questo match.

 

Come vedere Slavia Praga-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Slavia Praga-Lens è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 2.70 su GoldbetLottomatica e a 2.70 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Crediamo che il Lens, soprattutto per i suoi uomini offensivi, abbia le qualità per riuscire a vincere questa partita. Per i meno coraggiosi occhio alla doppia esterna che ha pure una bella quota.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Lens

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovič; Vlček, Zima, Chaloupek; Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek; Šturm, Ayaosi; Chorý.
LENS (4-2-3-1): Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Skóraś, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Ivanović; Édouard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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