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Pronostico Manchester United-Sabah: la prima europea può già dire molto

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Manchester United-Sabah è una partita della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Manchester United torna a giocare in Champions League dopo tre stagioni e lo fa davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di iniziare il nuovo percorso europeo con una vittoria. La squadra inglese non partecipava alla competizione dalla stagione 2023-24 e l’ultima esperienza si era chiusa già nella fase a gironi, con il quarto posto nel gruppo comprendente Bayern Monaco, Copenhagen e Galatasaray.

Manchester
Pronostico Manchester United-Sabah: la prima europea può già dire molto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dall’altra parte ci sarà il Sabah, alla prima partecipazione assoluta alla fase campionato della Champions League. Il club azero ha però già affrontato un lungo percorso di qualificazione, superando quattro turni contro TNS, KuPS, Aarhus e Hapoel Be’er Sheva. Sono sei le vittorie ottenute nelle otto partite disputate in questa edizione della competizione, con quattro clean sheet.

Il momento delle due squadre presenta quindi, come facilmente intuibile, caratteristiche molto diverse. Il Manchester United ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di Premier League e arriva dal 2-2 contro l’Everton, mentre il Sabah ha iniziato il campionato azero con tre vittorie su tre e occupa il primo posto in classifica. La formazione inglese parte comunque con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e di dare subito un segnale positivo nel ritorno sul principale palcoscenico europeo.

Come vedere Manchester United-Sabah in diretta tv e streaming

Sabah
Come vedere Manchester United-Sabah in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Manchester United e Sabah è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Manchester United ha tutte le condizioni per partire con il piede giusto nella propria campagna europea. Il ritorno in Champions League arriva davanti al pubblico di Old Trafford e contro una squadra che, pur avendo mostrato un rendimento eccellente nelle qualificazioni, affronta per la prima volta una gara di questa portata nella fase campionato. Il dato più preoccupante per i padroni di casa riguarda invece la fase difensiva, visto che nelle prime partite della stagione sono emerse diverse difficoltà nel proteggere la propria porta.

Proprio per questo il Sabah può trovare almeno una rete, sfruttando il buon momento attraversato e una maggiore esperienza maturata nelle gare europee già disputate in questa stagione. Il divario complessivo resta però favorevole al Manchester United, che dovrebbe riuscire a imporre la propria qualità e a conquistare i primi tre punti della fase campionato.

Le probabili formazioni di Manchester United-Sabah

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
SABAH (4-4-2): Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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