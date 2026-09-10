Tiafoe-Shelton, dopo lo scoglio Alcaraz il derby che vale la finale

Tiafoe-Shelton è una partita valida per le semifinali dello US Open e si gioca venerdì 11 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Dieci set, due super tie-break e tantissime ore di gioco dopo, abbiamo finalmente i nomi dei primi due semifinalisti dell’edizione 2026 dello US Open. E a gran sorpresa, come noto, in questa rosa non spicca il nome di Carlos Alcaraz, che pure era il favorito per la vittoria dello Slam a stelle e strisce. A contendersi uno dei due posti in finale ci saranno Frances Tiafoe e Ben Shelton, che ha firmato l’impresa dell’anno mettendo alla porta, per l’appunto, il fenomeno iberico.

Tiafoe è arrivato in semifinale quasi per “miracolo”, se vogliamo, riuscendo in una delle rimonte più spettacolari del torneo: ha battuto Alex Michelsen in 5 set, recuperando uno svantaggio di due parziali e riuscendo a ribaltare una situazione che lo vedeva a un solo game dalla sconfitta nel terzo set. Il successo, maturato dopo 4 ore e 38 minuti, gli permette di tornare tra i migliori quattro a New York per la terza volta in carriera, dopo le semifinali raggiunte nel 2022 e nel 2024.

Shelton, che ha eliminato il campione in carica, ha vinto a sua volta un’altra maratona di cinque set, chiusa al tie-break decisivo dopo 4 ore e 28 minuti, resistendo alla rimonta dello spagnolo dopo aver vinto secondo e terzo parziale. È un risultato di enorme peso anche per il percorso di Shelton, che esce vincitore, oltre che da questa super sfida, anche dall’analisi dei precedenti: il giovane americano conduce per 3-1 contro Tiafoe. L’ultimo confronto risale al luglio 2025 a Washington, quando Shelton si impose in due set, vendicando la sconfitta subita l’anno precedente proprio allo US Open; il primo precedente a New York risale invece al 2023, quando Shelton batté Tiafoe nei quarti di finale raggiungendo per la prima volta la semifinale del torneo.

Tiafoe-Shelton: il pronostico

Shelton parte favorito soprattutto per quanto mostrato nell’ultimo turno. Battere Alcaraz in cinque set, dopo aver già affrontato un percorso impegnativo nelle prime giornate, certifica il livello raggiunto dall’americano. Il suo servizio può inoltre diventare un fattore importante contro Tiafoe, in una partita nella quale i turni di battuta rischiano di avere un peso notevole. A questo si aggiunge un dato psicologico non trascurabile: Shelton ha già battuto il connazionale tre volte su quattro.

Tiafoe, però, arriva a questa semifinale con una fiducia enorme. La rimonta contro Michelsen ha mostrato una volta di più la sua capacità di restare dentro partite che sembrano compromesse e di alzare il livello nei momenti decisivi. Il precedente successo allo US Open contro Shelton dimostra inoltre che questa sfida non è del tutto proibitiva. Frances sarà un avversario ostico, che vincerà almeno un set, ma verosimilmente sarà Ben a conquistare il pass per l’atto finale del Major americano.

Shelton in Tiafoe-Shelton