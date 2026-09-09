Pronostico Bayern Monaco-Bodø/Glimt: neanche stavolta sbagliano l’esordio

Bayern Monaco-Bodø/Glimt è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Bayern Monaco si candida ad essere una delle grandi protagoniste anche di quest’edizione della Champions League. Negli occhi degli appassionati di tutto il mondo brilla ancora quel leggendario 5-4 nella semifinale d’andata con il PSG – probabilmente una delle partite più appassionanti di sempre – che proprio grazie a quel gol in più segnato al Parco dei Principi riuscì a staccare il pass per la finalissima, poi vinta ai rigori contro l’Arsenal. La corazzata di Vincent Kompany ci riprova, puntando sempre sugli stessi principi di gioco e su una rosa che è praticamente rimasta uguale.

Neuer e compagni sono reduci dal primo mezzo passo falso stagionale, un pareggio a reti bianche in casa del neopromosso Schalke 04: contro una squadra che si è difesa a oltranza, non risultando mai pericolosa, il Bayern ha avuto il demerito di sparare a salve, fallendo diverse occasioni con Olise (il francese è entrato a gara in corso insieme a Kane e Musiala) e Luis Diaz. Nelle tre gare precedenti, invece, erano arrivate solo vittorie: i campioni di Germania in carica avevano battuto 2-1 il Borussia Dortmund nel primo Klassiker della stagione sollevando la Supercoppa e poi si erano scatenati tra Bundesliga e DFB Pokal, rifilando nove gol complessivi a Stoccarda e Osnabruck.

Knutsen con il dubbio Hauge

L’esordio nella League Phase di Champions è previsto all’Allianz Arena contro il Bodø/Glimt, grande rivelazione dell’ultima edizione. I norvegesi, facendo leva su organizzazione e una certa spavalderia, si sono spinti addirittura fino agli ottavi, crollando 5-0 con lo Sporting dopo aver vinto 3-0 tra le mura amiche. Nel turno precedentui si erano presi lo scalpo dell’Inter, mentre nella League Phase erano arrivate vittorie prestigiose (ed impensabili) contro Manchester City e Atletico Madrid.

Primo nell’attuale Eliteserien a +3 sulla seconda, il Bodø ha dovuto superare i preliminari per qualificarsi: nessuno problema nelle 4 sfide tra andata e ritorno contro Union Saint-Gilloise e NEC Nijmegen, in cui i gialloneri di Kjetil Knutsen non hanno mai realizzato meno di tre gol. Ora l’esame bavarese, con gli scandinavi che però dovranno probabilmente fare a meno dell’ex milanista Hauge, uscito per via di un problema muscolare nell’ultimo match di Eliteserien. Assenti anche Aleesami, Evjen, Mikkelsen, Riisnæs. Kompany, dal canto suo, spera di poter schierare il rientrante Musiala dal 1′. Out il solo Gnabry.

Come vedere Bayern Monaco-Bodø/Glimt in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Bodø/Glimt è in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il pronostico pende quasi integralmente dalla parte dei padroni di casa. Il Bayern Monaco, del resto, ha sempre vinto nell’esordio stagionale in Champions League in tutte le ultime 22 partecipazioni e in casa nei gironi non perde dal lontano 2013. Inoltre, i bavaresi sono a un solo centro dal tagliare il traguardo storico dei 900 gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Considerando il dente avvelenato degli uomini di Kompany dopo la prestazione a secco di reti contro lo Schalke e l’atteggiamento storicamente propositivo ma generoso del Bodø, ci si attende un match a trazione anteriore e ricco di marcature. I norvegesi non hanno mai battuto un club tedesco nelle coppe europee e soffriranno l’impatto tecnico, ma hanno le carte in regola per tentare la stoccata della bandiera. L’opzione 1+Over 3.5 offre un eccellente compromesso, mentre chi vuole alzare la quota può optare per la combo 1+Gol.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bodø/Glimt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1