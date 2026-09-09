Pronostico Como-Lipsia: a caccia del primo storico acuto

Como-Lipsia è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Soltanto fino a pochi anni fa immaginare il Como in Champions League era pura fantascienza. I lariani, infatti, nel 2018-19 militavano ancora in Serie D, nei dilettanti. Tuttavia l’ambiziosissimo progetto della ricca proprietà indonesiana degli Hartono ha permesso al piccolo club lombardo di diventare in poco tempo – e dopo una rapida scalata verso la massima serie – una delle squadre più forti e interessanti del calcio italiano, puntando su un allenatore emergente ma dalle idee moderne e rivoluzionarie come Cesc Fabregas.

L’ex centrocampista della nazionale spagnola e di Arsenal, Barça e Chelsea ha utilizzato le cospicue disponibilità economiche della società per costruire una rosa di tutto rispetto, piena zeppa di giovani di qualità e adatti al suo concetto di calcio, senza fare una semplice “collezione di figurine”.

E la storica qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie ottenuta nello scorso campionato (al fotofinish, beffando in un colpo solo Juve e Milan) è stata solo la naturale conseguenza. Per non farsi trovare impreparati all’appuntamento, Fabregas e i suoi dirigenti hanno tenuto tutti i big, compresa la stella Nico Paz, e continuato a investire: negli ultimi giorni di mercato il Como ha puntellato l’attacco prelevando Kean dalla Fiorentina (40 milioni complessivi), l’attaccante titolare della nazionale italiana, pronto ad alternarsi con l’ottimo Douvikas (il greco è già a quota 2 gol in campionato e si preannuncia una bella lotta tra i due per la titolarità).

Roten Bullen con l’infermeria affollata

Il primo avversario dei lariani in un “Sinigaglia” addobbato a festa è il Lipsia: Paz e compagni ci arrivano sull’onda delle due vittorie di fila con Napoli e Genoa, entrambe in trasferta (1-2 e 1-4), dopo il pari all’esordio a Udine (1-1).

A Marassi, sabato scorso, il Como ha dato spettacolo, dimostrando di aver ritrovato in fretta quegli automatismi che avevano fatto impazzire gli avversari nella passata stagione e adesso non vede l’ora di misurarsi con realtà continentali.

Sarà fondamentale cominciare bene, perché il calendario non è dei più semplici (nel corso della League Phase i lariani affronteranno anche Manchester United, PSG e Barcellona).

Il Lipsia non sarà quello di qualche anno fa ma resta una squadra insidiosa, che come al solito punta sui giovani talenti e su un calcio propositivo: di ritorno in Champions dopo una stagione senza coppe, i Roten Bullen si sono affidati al tecnico argentino Martin Demichelis, salutando Ole Werner. La partenza è stata buona – vittorie in DFB Pokal e Bundesliga – ma nella seconda giornata è arrivato un preoccupante KO esterno in casa del Werder Brema (3-1), partita caratterizzata dai numerosi errori da parte dei biancorossi. Tra le possibili cause, i tanti infortuni con cui deve fare i conti Demichelis, che in riva al lago non avrà Baumgartner, Reitz, Romulo e probabilmente Gruda. Formazione tipo invece per Fabregas, con Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas, favorito su Kean.

Come vedere Como-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Como-Lipsia è in programma giovedì alle 21:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Como affronta il battesimo nell’élite continentale forte di un grande entusiasmo ma anche di numeri offensivi spaventosi (21 tiri nello specchio nelle prime tre giornate di A). Le statistiche dei tedeschi in Europa offrono un’ulteriore chiave di lettura: il Lipsia ha incassato gol in 18 gare consecutive di Champions League e ha collezionato una sola vittoria nelle ultime dieci uscite nel tabellone principale (1 pareggio e 8 sconfitte).

Considerando la tendenza dei tedeschi a concedere tanto in trasferta (3 o più gol incassati in 5 delle ultime 8 gare esterne) unita alla fame di una debuttante guidata dal talento di Nico Paz, il match ha tutti gli ingredienti per regalarci spettacolo e reti. Il Lipsia mantiene comunque la pericolosità necessaria per fare male in ripartenza con i velocissimi Nkunku e Nusa: l’esito Gol rappresenta in tal senso una garanzia assoluta, mentre la combo 1X+Multigol 2-4 offre un valore eccellente premiando il momento di grazia degli uomini di Fabregas.

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Le probabili formazioni di Como-Lipsia

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Gruda; Bakayoko, Nkunku, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1