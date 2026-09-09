Zverev-Van de Zandschulp, c’è un muro da scavalcare sulla strada per la semifinale

Zverev-Van de Zandschulp è una partita valida per i quarti di finale dello US Open: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Alexander Zverev non aveva iniziato il suo cammino newyorkese nel migliore dei modi. Dopo un avvio particolarmente complicato, però, si è ripreso, fino a che non è tornato ad apporre la sua firma su prestazioni man mano sempre più convincenti. Il tedesco ha avuto bisogno di cinque set sia contro Marcos Giron sia contro Tallon Griekspoor, ma negli ottavi ha superato Luciano Darderi in tre set, mostrandosi molto più solido e determinato. Il successo sull’italiano gli ha permesso di raggiungere per la prima volta nella carriera i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam nella stessa stagione, dopo il titolo conquistato al Roland Garros e la finale disputata a Wimbledon.

Botic Van de Zandschulp arriva invece a questo appuntamento un po’ a sorpresa, eliminando al secondo turno la testa di serie Alex de Minaur e successivamente Zizou Bergs, prima di rimontare due set di svantaggio ad Arthur Gea negli ottavi. Quella partita è durata 5 ore e 13 minuti, diventando la più lunga di questa edizione dello US Open e la quarta più lunga nella storia del torneo nell’era del tie-break. Per l’olandese si tratta del secondo quarto di finale a New York dopo quello raggiunto nel 2021.

I due non si sono mai affrontati in precedenza, quindi non esiste alcun precedente diretto da prendere in considerazione. Le gerarchie sulla carta sono comunque molto nette: Zverev è la prima testa di serie del torneo e ha già conquistato uno Slam nel 2026, mentre Van de Zandschulp è il giocatore con la classifica più bassa tra gli otto rimasti in tabellone.

Zverev-Van de Zandschulp: il pronostico

Zverev parte nettamente favorito perché il livello espresso durante la stagione e il rendimento mostrato negli ultimi turni dello US Open lo collocano su un piano diverso. Il tedesco ha già dimostrato di saper superare le difficoltà iniziali del torneo e contro Darderi ha disputato il suo match più convincente a New York, chiudendo in tre set. Inoltre, il passaggio dai cinque set delle prime due partite a una vittoria molto più rapida negli ottavi lascia pensare che il numero 1 del seeding stia crescendo con il passare del torneo.

Van de Zandschulp merita però grande considerazione per quello che ha fatto fin qui. Ha già eliminato due teste di serie e contro Gea ha trovato la forza di rimontare dopo essere stato sotto di due set e aver anche dovuto affrontare un match point nel tie-break del terzo. Il problema principale è rappresentato dalle energie: l’olandese è il giocatore rimasto in tabellone che ha trascorso più tempo in campo e arriva da una partita di oltre cinque ore. Contro un avversario della qualità di Zverev, questo aspetto può diventare decisivo.

Zverev in Zverev-Van de Zandschulp