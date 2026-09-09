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Pronostico Chelsea-Leeds: la sfida che può cambiare gli equilibri

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Chelsea-Leeds è una partita della League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Chelsea e Leeds si ritrovano di fronte a Stamford Bridge a pochi mesi dalla semifinale di FA Cup vinta dai Blues e con un nuovo obiettivo in palio: il passaggio al quarto turno della League Cup. La squadra di Xabi Alonso arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Luton Town nel turno precedente, mentre gli uomini di Daniel Farke hanno superato il Nottingham Forest, sempre in trasferta, con lo stesso risultato di 2-0.

Chelsea
Pronostico Chelsea-Leeds: la sfida che può cambiare gli equilibri (Ansafoto) – Ilveggente.it

Il Chelsea ha iniziato la stagione di Premier League con due vittorie, prima di incassare la prima sconfitta della gestione Alonso contro l’Arsenal. Il 2-1 dell’Emirates ha interrotto una striscia positiva, ma non cambia il quadro di una squadra che ha mostrato subito una notevole capacità di trovare la porta. In coppa, inoltre, i Blues hanno una tradizione favorevole contro il Leeds: hanno vinto tutti i 10 precedenti incroci nelle competizioni nazionali tra EFL Cup e FA Cup.

Il Leeds, però, ha diversi motivi per affrontare questa trasferta con fiducia. Considerando anche la stagione precedente, i Whites hanno perso soltanto due delle ultime 16 partite ufficiali, mentre nelle prime quattro gare del nuovo campionato sono rimasti imbattuti con due vittorie e due pareggi. Anche i confronti più recenti sorridono alla squadra di Farke: nella scorsa Premier League è arrivata una vittoria per 3-1 a Elland Road e un pareggio per 2-2 a Stamford Bridge, prima della sconfitta di misura nella semifinale di FA Cup.

Come vedere Chelsea-Leeds in diretta tv e streaming

Trafford
Come vedere Chelsea-Leeds in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Chelsea e Leeds è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in streaming su Como Tv, sottoscrivendo l’abbonamento mensile, al costo di 2.99, oppure quello annuale, il cui prezzo è di 19.99.

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Il pronostico

Il Chelsea resta favorito per il fattore campo e per il rendimento storico particolarmente positivo negli incroci di coppa con il Leeds. I Blues hanno inoltre superato senza problemi il precedente turno contro il Luton, mentre la qualità della rosa permette ad Alonso di ruotare diversi elementi senza rinunciare a un livello competitivo elevato. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, però, non è scontato che la partita si trasformi in un’altra vittoria agevole.

Il Leeds ha infatti dimostrato di saper mettere in difficoltà il Chelsea negli ultimi confronti e arriva a Stamford Bridge con una striscia di risultati molto positiva. Il 2-2 ottenuto su questo campo nello scorso campionato è un precedente particolarmente significativo, così come la capacità dei Whites di mantenere le partite in equilibrio. Per questo il pronostico è orientato sul pareggio nei 90 minuti, con il Chelsea favorito per completare la qualificazione ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leeds

CHELSEA (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, Lavia, Barco, Chavarria; Estevao, Palmer; Welbeck.
LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Elvedi, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Longstaff, Justin; Aaronson, Wilson; Nmecha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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