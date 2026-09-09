Pronostico Sporting CP-Galatasaray: le assenze sono pesanti

Sporting CP-Galatasaray è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Nonostante ci siano oltre 700 partite disputate in Europa tra queste due formazioni, Sporting e Galatasaray si incroceranno per la prima volta. Quella scorsa, per i portoghesi, è stata la migliore stagione a livello di Champions League: solamente ai quarti di finale sono stati eliminati per un complessivo uno a zero dall’Arsenal che poi si è giocato il titolo contro il PSG.
Inoltre, quattro delle ultime cinque partite contro degli avversari turchi, lo Sporting le ha portate a casa. In casa ospite ci saranno delle assenze importanti: Lemina, Singo, ma soprattutto Osimhen. L’attaccante ha un problema all’adduttore e non sarà del match. E nell’economia della partita un’assenza del genere potrebbe decisamente fare la differenza. Anche i precedenti non aiutano i turchi: il Galatasaray non ha vinto nelle ultime cinque partite contro squadre portoghesi e solamente in un’occasione, in generale, hanno vinto la partita d’esordio nelle ultime dieci apparizioni. Occhio quindi all’inizio col botto per lo Sporting.
Come vedere Sporting CP-Galatasaray in diretta tv e in streaming
La sfida Sporting CP-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dello Sporting è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
Crediamo che lo Sporting possa riuscire a vincere questa partita. In una gara che ovviamente vedrà segnare anche il Galatasaray. Perché nonostante manchi Osimhen, davanti qualcuno che possa fare la differenza c’è. Ma la vittoria alla fine se la prenderanno i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Sporting CP-Galatasaray
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flávio Gonçalves; Suárez.
GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sané; Barış Alper Yılmaz,
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