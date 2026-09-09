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Pronostico PSG-Slovan Bratislava: la difesa del titolo inizia così

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PSG-Slovan Bratislava è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vincere una volta può capitare. Ripetersi è sempre difficile. Figuriamoci tre volte. Certo, i campioni in carica del PSG non vogliono lasciare nulla di intentato e cercheranno in tutti i modi, nuovamente, di arrivare in fondo. Intanto l’esordio è abbastanza agevole contro lo Slovan Bratislava che, nella stagione 2024-2025 in Champions, ha perso tutte e otto le partite che ha giocato. Non benissimo.

Pronostico PSG-Slovan Bratislava
Pronostico PSG-Slovan Bratislava: la difesa del titolo inizia così (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Che dire di questa partita? Ci sarebbe ben poco sotto l’aspetto tecnico perché parliamo di due formazioni che iniziano decisamente con obiettivi diversi e che vogliono giocare per obiettivi diversi. E se in campionato le cose per i parigini non è che stiano andando benissimo, almeno in Champions c’è la voglia di iniziare col piede giusto per non rischiare nulla in futuro. L’impegno come detto è agevolissimo.

La squadra di Luis Enrique, inoltre, ha vinto la prima giornata nelle ultime quattro edizioni della massima competizione europea senza nemmeno subire una rete. Ecco, la scia è intrapresa e non ci sono motivi che non possa finire in questo modo pure stavolta.

Come vedere PSG-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

Come vedere PSG-Slovan Bratislava
Come vedere PSG-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Stoccarda-Viking è in programma mercoledì alle 215. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata 1.03 su GoldbetLottomatica e a 1.03 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.45 su GoldbetLottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

Vittoria netta del PSG, in una gara da almeno tre reti complessive e con una sola squadra a segno. Servono combo per dare un senso a questa quota. Ah, ovviamente, il match si indirizzerà già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di PSG-Slovan Bratislava

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takáč; Blackman, Bajrić, Marković, Sandro Cruz; Martínez, Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Šporar, Camara.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0
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