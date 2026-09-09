Pronostico PSG-Slovan Bratislava: la difesa del titolo inizia così

PSG-Slovan Bratislava è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vincere una volta può capitare. Ripetersi è sempre difficile. Figuriamoci tre volte. Certo, i campioni in carica del PSG non vogliono lasciare nulla di intentato e cercheranno in tutti i modi, nuovamente, di arrivare in fondo. Intanto l’esordio è abbastanza agevole contro lo Slovan Bratislava che, nella stagione 2024-2025 in Champions, ha perso tutte e otto le partite che ha giocato. Non benissimo.

Che dire di questa partita? Ci sarebbe ben poco sotto l’aspetto tecnico perché parliamo di due formazioni che iniziano decisamente con obiettivi diversi e che vogliono giocare per obiettivi diversi. E se in campionato le cose per i parigini non è che stiano andando benissimo, almeno in Champions c’è la voglia di iniziare col piede giusto per non rischiare nulla in futuro. L’impegno come detto è agevolissimo.

La squadra di Luis Enrique, inoltre, ha vinto la prima giornata nelle ultime quattro edizioni della massima competizione europea senza nemmeno subire una rete. Ecco, la scia è intrapresa e non ci sono motivi che non possa finire in questo modo pure stavolta.

Come vedere PSG-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

La sfida Stoccarda-Viking è in programma mercoledì alle 215. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata 1.03 su Goldbet e Lottomatica e a 1.03 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

Vittoria netta del PSG, in una gara da almeno tre reti complessive e con una sola squadra a segno. Servono combo per dare un senso a questa quota. Ah, ovviamente, il match si indirizzerà già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di PSG-Slovan Bratislava

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takáč; Blackman, Bajrić, Marković, Sandro Cruz; Martínez, Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Šporar, Camara.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0