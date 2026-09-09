I pronostici di mercoledì 9 settembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 9 settembre, al “Maradona” contro l’Arsenal vicecampione d’Europa il Napoli di Max Allegri tenterà di evitare la terza sconfitta di fila.

Nel secondo della tre giorni di Champions League il Napoli di Max Allegri ospita al “Maradona” l’Arsenal di Mikel Arteta, campione di Inghilterra in carica nonché finalista dell’ultima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Altra sfida molto delicata per i partenopei, dai quali ci si aspetta una reazione d’orgoglio dopo le due sconfitte di fila in campionato negli scontri diretti con Como e Inter. Il tecnico livornese è finito nel mirino dei più critici sabato scorso a San Siro al termine di un match in cui il Napoli si è fatto rimontare da 0-2 a 3-2, dimostrandosi ancora una volta troppo fragile dietro. Non un buon segnale in vista dei Gunners, già a punteggio pieno in Premier League e reduci dal successo nel derby con il Chelsea (appena un gol subito in 4 partite dalla squadra di Arteta, sempre eccezionale in fase di non possesso).

In ogni caso, pur preferendo la doppia chance esterna, crediamo che il Napoli non parta battuto: il “Maradona” in Champions League è un fortino, dove gli azzurri sono caduti solo due volte nelle ultime 21 uscite.

Gli incontri che dovrebbero garantire gol e spettacolo sono Barcellona-Feyenoord (i blaugrana hanno segnato la bellezza di 17 reti in 4 giornate di Liga) e Stoccarda-Viking, coi tedeschi che faranno verosimilmente valere la propria esperienza contro i debuttanti norvegesi in una gara che si preannuncia prolifica. Almeno un gol per parte infine in Liverpool-Atletico Madrid (un anno fa ad Anfield finì 3-2 per i Reds) e Sporting CP-Galatasaray.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 3.5 in Barcellona-Feyenoord, Champions League, ore 18:45

Vincenti

CHELSEA (in Chelsea-Leeds, League Cup, ore 21:00)

(in Chelsea-Leeds, League Cup, ore 21:00) ARSENAL O PAREGGIO (in Napoli-Arsenal, Champions League, ore 21:00)

(in Napoli-Arsenal, Champions League, ore 21:00) PALMEIRAS (in Palmeiras-LDU, Copa Libertadores, ore 00:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Twente-Telstar , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Stoccarda-Viking , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Rangers-St Mirren, Scottish Premiership, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Nassr-Abha , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Sporting CP-Galatasaray , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Liverpool-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.60 GOLDBET ; 8.94 SPORTBET; 8.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Charlton-Queens Park Rangers, Championship, ore 21:00