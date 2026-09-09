Blockx-Khachanov, un quarto di finale che racconta una sorpresa

Blockx-Khachanov è una partita dello US Open e si gioca nella serata di mercoledì 9 settembre: notizie, analisi del match e pronostico.

Alexander Blockx si presenta ai quarti di finale dello US Open dopo aver eliminato Francisco Cerundolo al termine di una partita combattuta. Il belga, alla sua prima partecipazione al tabellone principale di New York, ha già superato quattro turni e continua così una stagione nella quale ha raggiunto anche la semifinale del Masters 1000 di Madrid e la finale di Estoril. Il successo su Cerundolo, fino a questo momento, rappresenta però il risultato più importante del suo percorso a Flushing Meadows.

Karen Khachanov ha dovuto invece affrontare un percorso più dispendioso in termini di energie sia fisiche che mentali. Il russo ha eliminato Learner Tien negli ottavi dopo quasi quattro ore di gioco, rimontando dopo essere andato sotto di due set a uno. Prima di quel match aveva già battuto Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi, confermando la sua capacità di restare competitivo nelle partite lunghe. Per Khachanov si tratta del secondo quarto di finale allo US Open dopo quello raggiunto nel 2022, torneo nel quale arrivò fino alla semifinale.

I due giocatori non si sono mai affrontati in precedenza a livello Atp, quindi non esiste un precedente diretto che possa aiutare a definire le gerarchie. La sfida mette quindi di fronte un Blockx in piena fiducia e un Khachanov molto più abituato a gestire le fasi avanzate di uno Slam.

Blockx-Khachanov: il pronostico

Khachanov parte favorito soprattutto per esperienza, solidità e capacità di reggere il peso di una partita di questo livello. Il russo ha già dimostrato di saper gestire situazioni complicate durante questo US Open e il successo in rimonta contro Tien è un’ulteriore conferma della sua tenuta. Il suo percorso nei tornei dello Slam, inoltre, è nettamente più ricco rispetto a quello del belga: ha già raggiunto le semifinali sia a New York sia a Melbourne e ha giocato più volte nei quarti di finale.

Blockx, però, ha tutte le ragioni per credere nell’ennesima sorpresa. Ha già eliminato una testa di serie come Cerundolo e, soprattutto, ha dimostrato di saper gestire la pressione anche quando la partita si è trasformata in una lunga sfida punto a punto. Il belga ha inoltre raggiunto questo quarto di finale dopo aver superato quattro turni nel suo primo US Open, un risultato che testimonia quanto rapidamente abbia alzato il proprio livello. Khachanov resta avanti, ma non è una partita dall’esito scontato, anche perché il russo arriva da una maratona di cinque set. Il russo avrà la meglio, ma cederà al suo avversario almeno un set.

Khachanov in Blockx-Khachanov