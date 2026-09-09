Pronostico Fenerbahçe-Roma: Gasp riassapora la Champions nel catino turco

Fenerbahçe-Roma è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I tifosi giallorossi non stanno nella pelle. Dopo sette anni di assenza la Roma torna a giocare la Champions League, a lungo inseguita dal 2019 in poi ma conquistata solo lo scorso maggio con Gian Piero Gasperini in panchina. L’ex tecnico dell’Atalanta al primo colpo è riuscito lì dove i suoi predecessori – compreso Mourinho – avevano clamorosamente fallito: riportare la Lupa tra le prime quattro e consentirle di tornare a misurarsi con le migliori squadre del continente.

Per la Roma sarà ovviamente la prima volta nella League Phase, il format che prevede la fase a girone unico che ha debuttato ormai due stagioni fa, e la prima uscita non poteva essere più affascinante: la trasferta, sempre ostica, a Istanbul contro il Fenerbahçe, club che può fare affidamento su un tifo tra i più caldi e roventi d’Europa.

I turchi hanno appena interrotto un digiuno ben più lungo di quello giallorosso: non si qualificavano alla fase a gironi/League Phase addirittura dall’edizione 2008-09, fermandosi ogni volta allo scoglio dei preliminari. Una “maledizione” terminata lo scorso agosto, con il successo decisivo nello spareggio di ritorno con il Lione: dopo aver pareggiato 1-1 al Chobani Stadium, la squadra di Ismail Kartal è andata a vincere 2-1 in Francia grazie ai gol dell’ex laziale Muriqi – tornato quest’anno in Turchia reduce da stagioni in cui ha segnato gol a grappoli in Liga con il Maiorca – e del terzino inglese Brown.

Turchi con le scorie del KO nel derby

Il Fenerbahçe, come le altre big di Turchia, in estate non ha badato a spese per rinforzare la rosa, portando sul Bosforo gente come Greenwood (pagato 40 milioni e strappato proprio all Roma), Lukaku, Aké, Oppong, Cherif e lo stesso Muriqi.

In campionato, però, i gialloblù sono già costretti a inseguire: nello scorso fine settimana hanno incassato la seconda sconfitta della stagione, cadendo in casa nel derby con il Besiktas di Vincenzo Italiano (1-2). Un KO che ha reso ancora più precaria la posizione del tecnico Kartal, tra i più bersagliati dalle critiche.

La Roma invece è partita come meglio non poteva in Serie A: tre vittorie di fila per gli uomini di Gasperini, che sabato hanno battuto 2-1 l’Atalanta in rimonta – Hermoso e Soulé hanno ribaltato tutto nei minuti finali – dopo aver preso a pallate Fiorentina e Lecce con due roboanti 4-0 (5 gol dell’attaccante olandese Malen).

L’ex Dortmund e Villa guiderà l’attacco giallorosso nella notte di Istanbul e alle sue spalle dovrebbero giocare Soulé – scontata la sua conferma dopo il gol decisivo alla Dea – e Dybala, anche se l’argentino non è al meglio fisicamente. Sulle fasce Molina e Wesley, in mezzo invece Cristante affiancherà Koné. Dall’altro lato, Kartal non potrà contare sull’ex laziale Guendouzi, squalificato, ma schiererà una formazione comunque competitiva, con il trio Aktürkoğlu-Greenwood-Aydın alle spalle di Muriqi (il kosovaro favorito su Lukaku).

Come vedere Fenerbahçe-Roma in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Roma è in programma giovedì alle 18:45 al Chobani Stadium di Istanbul, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. La combo “X2+Over 1.5” è quotata invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sulla carta è certamente una sfida ricca di insidie tattiche e ambientali per Gasperini: le italiane, infatti, non vincono una trasferta di Champions in terra turca dal lontano 2005 e il Fenerbahçe ha vinto le ultime tre gare interne contro club del nostro campionato mantenendo la porta inviolata. Tuttavia, i giallorossi vantano un trend netto contro formazioni turche, reduci da cinque vittorie di fila e da un avvio di stagione dal rendimento difensivo straordinario.

Le assenze nel centrocampo di Kartal rischiano di concedere troppo campo alle accelerazioni di Malen e alle giocate nello stretto di Soulé. Considerato l’ambiente bollente del Chobani Stadium che spingerà i padroni di casa a sbilanciarsi per riscattare il KO di campionato con il Besiktas, la gara offre ottimi presupposti per assistere a reti da entrambe le parti o a una prestazione di grande sostanza da parte della squadra di Gasperini. La giocata X2+Over 1.5 appare solida e ben bilanciata, mentre l’esito Gol è la scelta ideale per chi cerca un’altra quota di valore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Roma

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson; Müldür, Škriniar, Aké, Brown; Yüksek, Kanté; Aktürkoğlu, Greenwood, Aydın; Muriqi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1