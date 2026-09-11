Pronostico Genoa-Frosinone: De Rossi cerca la scossa contro la sorpresa della A

Genoa-Frosinone è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non si schioda da quota zero il Genoa di Daniele De Rossi. Il Grifone fa parte del trio di squadre ancora a digiuno di punti in Serie A insieme a Venezia e Fiorentina, avendo incassato tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. Il calendario non è stato certamente d’aiuto – Napoli, Lazio e Como – ma le prime uscite dei rossoblù hanno comunque messo in mostra le lacune della rosa del club ligure, che non sembra essersi rinforzato sul mercato (anzi). E che dà la sensazione di avere ancora meno qualità rispetto allo scorso anno.

Se con i partenopei all’esordio la prestazione era passata in secondo piano per via delle polemiche sul gol di De Bruyne, con Lazio e Como il Genoa ha fatto davvero troppo poco per pensare di uscire con dei punti in tasca. Il primo gol stagionale (escludendo la Coppa Italia) l’ha segnato sabato scorso il nuovo acquisto Osmajic, portando in vantaggio la squadra di De Rossi, ma subito dopo i lariani sono saliti in cattedra e non c’è stata praticamente più storia (1-4), arrivando addirittura a dilagare con le stelle Baturina, Nico Paz e Diao (doppietta).

Per evitare che la situazione peggiori il Genoa ha bisogno di invertire al più presto la rotta. Ed è vietato sbagliare contro il Frosinone neopromosso, la squadra che ha fatto meglio finora tra quelle che provengono dal piano di sotto.

Che partenza per i ciociari

I ciociari, sfruttando il momento magico dell’attaccante Raimondo (già 4 gol per l’attaccante di proprietà del Bologna), vengono da due vittorie di fila. La prima a Firenze, rovinando la festa del centenario alla Viola con un impressionante 3-0, e la seconda con il Venezia, prezioso successo in uno scontro diretto pirotecnico (3-2) deciso da una rete di Kvernadze a 7 minuti dalla fine (i giallazzurri si erano fatti riacciuffare dilapidando il doppio vantaggio del primo tempo).

Sei punti rappresentano in ogni caso un bottino fantastico per gli uomini di Massimiliano Alvini, capaci anche di mettere in difficoltà la Juventus all’esordio pur arrendendosi 1-0 ai bianconeri.

Il tecnico dei ciociari dovrebbe confermare lo stesso undici di domenica scorsa, puntando su tre ex genoani (Calvani, Fini e Masini), il collega De Rossi invece farà debuttare Ehizibue dal 1′ e davanti ridarà fiducia a Osmajic, pronto a ricomporre la coppia con Colombo. El Shaarawy e Traoré sono infine due possibili soluzioni a gara in corso.

Come vedere Genoa-Frosinone in diretta tv e streaming

Genoa-Frosinone, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Genoa, esaurito il terribile ciclo iniziale, è chiamato a una prestazione di grande determinazione per sbloccarsi davanti ai propri tifosi e domare un Frosinone che ha dimostrato una spiccata facilità nel trovare la via della rete (6 gol nelle ultime due partite) ma anche una certa tendenza a concedere ripartenze quando viene aggredito alto.

Entrambe le formazioni sembrano avere attualmente una maggiore predisposizione a far male in avanti piuttosto che a blindare la propria porta. L’esito Gol sembra la scelta più logica, che rispecchia l’attitudine offensiva vista di recente su ambo i fronti. Per chi cerca una giocata legata al riscatto rossoblù, la combo 1X+Multigol 1-4 sfrutta la fame di punti della squadra di De Rossi contro la spinta spensierata dei ciociari.

Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1