Pronostico Liverpool-Fulham: la classifica mette già pressione

Liverpool-Fulham è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Liverpool e Fulham arrivano a questo appuntamento con obiettivi differenti: i padroni di casa hanno finalmente centrato il primo successo del campionato nell’ultima giornata, dopo i due pareggi contro Newcastle e Nottingham Forest, e puntano ora a dare continuità al risultato ottenuto sul campo dell’Ipswich.
Il Fulham, invece, è ancora alla ricerca dei primi punti stagionali: i Cottagers hanno perso tutte e tre le partite disputate finora in Premier League, sempre con uno scarto minimo, e sono reduci dal 2-3 casalingo contro il Crystal Palace. La classifica non premia dunque il lavoro della squadra londinese, che ha però mostrato di poter giocare partite più equilibrate di quanto suggeriscano i risultati.
Sul piano della forma, il Liverpool parte quindi con un vantaggio evidente, in quanto la squadra allenata da Andoni Iraola ha iniziato il campionato con qualche difficoltà, ma il successo per 2-0 contro l’Ipswich ha rappresentato una prima risposta. Il Fulham deve invece interrompere una serie negativa già significativa e trovare maggiore concretezza nei momenti decisivi delle partite.
Come vedere Liverpool-Fulham in diretta tv e streaming
La sfida tra Liverpool e Fulham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Liverpool ha tutte le caratteristiche per presentarsi a questo appuntamento con maggiore fiducia rispetto al Fulham. I Reds hanno sbloccato la propria stagione con il successo sul campo dell’Ipswich e possono contare sul fattore campo, mentre gli ospiti sono ancora fermi a zero punti dopo tre giornate. Le tre sconfitte del Fulham sono maturate sempre con un solo gol di differenza, ma il rendimento complessivo resta inferiore a quello degli avversari.
Il momento delle due squadre e il rendimento mostrato in questo avvio di campionato portano dunque a puntare sul Liverpool. I Reds hanno ritrovato il successo nell’ultima giornata e sembrano avere qualcosa in più rispetto a un Fulham ancora alla ricerca della prima prestazione capace di tradursi in punti.
Le probabili formazioni di Liverpool-Fulham
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Ronald Araujo, Jacquet, van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Gonzalo Garcia.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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