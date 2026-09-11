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Pronostico Bournemouth-Brentford: tre giornate senza vittorie, ora serve una risposta

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Bournemouth-Brentford è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Bournemouth cerca ancora la prima vittoria della stagione e avrà a disposizione il fattore campo per provare a sbloccare un campionato iniziato con tre risultati senza successi. Dopo la sconfitta di misura sul campo del Manchester City, i Cherries hanno pareggiato contro Everton e Newcastle, mostrando comunque la capacità di rimanere in partita anche contro avversari di buon livello.

Brentford
Pronostico Bournemouth-Brentford: tre giornate senza vittorie, ora serve una risposta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Brentford arriva invece all’appuntamento ancora imbattuto. Dopo il convincente 3-0 rifilato al Tottenham nella gara d’esordio, la formazione londinese ha raccolto due pareggi consecutivi contro Leeds e Sunderland. Il bottino di cinque punti è positivo, anche se le ultime due partite hanno impedito ai Bees di dare continuità al successo ottenuto alla prima giornata.

La partita mette quindi di fronte una squadra ancora a caccia del primo acuto e un’avversaria che, al contrario, non ha ancora conosciuto la sconfitta. Il Bournemouth può però contare sul proprio rendimento casalingo e su un avvio di stagione nel quale ha già affrontato due trasferte particolarmente impegnative, mentre il Brentford ha invece dimostrato solidità e continuità, motivo per cui i padroni di casa dovranno disputare una gara attenta per riuscire a conquistare i tre punti.

Come vedere Bournemouth-Brentford in diretta tv e streaming

Bournemouth
Come vedere Bournemouth-Brentford in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Bournemouth e Brentford è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Bournemouth ha raccolto soltanto due punti nelle prime tre giornate, ma il calendario lo ha già messo di fronte a Manchester City e Newcastle, oltre alla trasferta contro l’Everton. Il pareggio per 2-2 dell’ultima giornata ha confermato una squadra capace di reagire e di trovare la via del gol, mentre giocare davanti al proprio pubblico può rappresentare l’occasione giusta per trasformare le buone prestazioni in una vittoria.

Brentford ha dalla sua l’imbattibilità e un successo molto convincente ottenuto contro il Tottenham, ma nelle ultime due giornate ha rallentato con altrettanti pareggi. Le probabilità indicate dalla fonte evidenziano inoltre una sfida sostanzialmente equilibrata, con il Bournemouth leggermente avanti. Considerando il fattore campo e la necessità dei Cherries di sbloccarsi, il pronostico è la vittoria del Bournemouth.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Brentford

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Schuster, Lewis-Potter; Janelt, Sangaré; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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