Pronostico Athletic Bilbao-Elche: terza di fila e crisi acuita

Athletic Bilbao-Elche è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Due vittorie di fila. Non indifferenti. Soprattutto l’ultima contro l’Atletico Madrid e senza nemmeno subire reti. Sembra aver ingranato la marcia giusta l’Athletic Bilbao di Terzic. Alla ricerca, adesso, della terza affermazione di fila contro un Elche in crisi profonda. Una crisi che alla fine di questo match sarà acuita.
Un solo punto dopo quattro partite per la squadra ospite e soprattutto la peggior difesa del campionato con dodici gol subito. La media è semplice da fare: tre gol presi ogni match. Enormità. E se dovesse rimanere in questo modo è assai complicato pensare ad una salvezza. Di certo non sembrano esserci ad oggi i presupposti per riuscire nel colpaccio esterno e nel riuscire a invertire la rotta. Soprattutto per quella che è la fiducia che la squadra padrona di casa ha trovato nel corso di queste ultime settimane.
Un Bilbao che era partito male – con due sconfitte – ma si sapeva che il nuovo corso avrebbe avuto bisogno di tempo. E forse nemmeno si pensava ne servisse così poco. Una conferma, la vittoria di sabato. Che ci pare ovviamente altamente probabile.
Come vedere Athletic Bilbao-Elche in diretta tv e streaming
La sfida Athletic Bilbao-Elche, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Ci aspettiamo la terza vittoria di fila dell’Athletic Bilbao contro una squadra che ha fatto un solo punto ma che soprattutto ha preso già tantissimi gol. L’Elche dietro sbanda in maniera clamorosa e davanti, i baschi, hanno degli uomini importanti e che stanno bene. Insomma, tutto scritto.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Williams; Inaki William.
ELCHE (3-5-2): Dituro; Sangare, Chust, Bigas; Tete Morente, Buonanotte, Morcillo, Villar, Valera; Ponce, Nino.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0
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