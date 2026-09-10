Home » CALCIO » Pronostico Siviglia-Valencia: una notte al secondo posto

Pronostico Siviglia-Valencia: una notte al secondo posto

di

Siviglia-Valencia è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Un avvio così importante, con sette punti dopo quattro giornate, il Siviglia non lo viveva da tantissimo tempo. Le ultime stagioni per gli andalusi sono state assai complicate. E nessuno vuole smettere di “sognare”. Il che vuole dire, in questo momento, di non rischiare la retrocessione fino alle ultime giornate di campionato.

Pronostico Siviglia-Valencia
Pronostico Siviglia-Valencia: una notte al secondo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ha iniziato invece male il Valencia. Come al solito oseremmo dire. Ultimi in classifica gli ospiti, con un solo punto fatto – come i gol – e addirittura nove reti subite. Manca tutto, secondo i numeri. E quelli non mentono mai. Uscire fuori da una situazione del genere non è mai semplice per nessuno. Ad un certo punto ti alleni con i pensieri, intanto, e poi ovviamente non riesci a esprimerti come dovresti durante la partita. Tutte situazioni queste che vanno decisamente appannaggio del Siviglia che vuole anche invertire un trend clamoroso.

Infatti, nelle ultime quattro uscite in casa contro il Valencia, gli andalusi non hanno mai vinto. L’ultimo sorriso è datato 2021, poi solo pareggi (2) e altrettante sconfitte. Insomma, in poche parole, è arrivato il momento di invertire la situazione.

Come vedere Siviglia-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Valencia, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

I problemi offensivi del Valencia (compresi quelli difensivi) indirizzano immediatamente questa partita. Vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-3-3): Vlachomidos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoume, Guridi; Sierra, Ure, Ejuke.
VALENCIA (5-4-1): Dimitrievski; Rioja, Martinez, Tarrega, Diakhaby, Vazquez; Sato, Ugrinic, Pepelu, Guerra; Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pellegrino

Pronostico Venezia-Fiorentina: caccia ai primi punti tra caos tecnici e difese colabrodo

Pronostico Cagliari-Lecce

Pronostico Cagliari-Lecce: arriva la prima gioia in casa

Pronostico Udinese-Lazio

Pronostico Udinese-Lazio: il fattore per il colpo ospite