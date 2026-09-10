Pronostico Siviglia-Valencia: una notte al secondo posto

Siviglia-Valencia è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Un avvio così importante, con sette punti dopo quattro giornate, il Siviglia non lo viveva da tantissimo tempo. Le ultime stagioni per gli andalusi sono state assai complicate. E nessuno vuole smettere di “sognare”. Il che vuole dire, in questo momento, di non rischiare la retrocessione fino alle ultime giornate di campionato.

Ha iniziato invece male il Valencia. Come al solito oseremmo dire. Ultimi in classifica gli ospiti, con un solo punto fatto – come i gol – e addirittura nove reti subite. Manca tutto, secondo i numeri. E quelli non mentono mai. Uscire fuori da una situazione del genere non è mai semplice per nessuno. Ad un certo punto ti alleni con i pensieri, intanto, e poi ovviamente non riesci a esprimerti come dovresti durante la partita. Tutte situazioni queste che vanno decisamente appannaggio del Siviglia che vuole anche invertire un trend clamoroso.

Infatti, nelle ultime quattro uscite in casa contro il Valencia, gli andalusi non hanno mai vinto. L’ultimo sorriso è datato 2021, poi solo pareggi (2) e altrettante sconfitte. Insomma, in poche parole, è arrivato il momento di invertire la situazione.

Come vedere Siviglia-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Valencia, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

I problemi offensivi del Valencia (compresi quelli difensivi) indirizzano immediatamente questa partita. Vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-3-3): Vlachomidos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoume, Guridi; Sierra, Ure, Ejuke.

VALENCIA (5-4-1): Dimitrievski; Rioja, Martinez, Tarrega, Diakhaby, Vazquez; Sato, Ugrinic, Pepelu, Guerra; Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0