Zverev-Khachanov, c’è un cerchio da chiudere a New York

Zverev-Khachanov è una partita valida per la semifinale dello US Open e si gioca venerdì 11 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

In principio non è parso poi così scontato che Sascha Zverev potesse addirittura centrale la semifinale degli US Open. Il numero 1 del tabellone, infatti, era partito col piede sbagliato, salvo poi avere una crescita evidente dopo le difficoltà dei primi turni. Il tedesco ha dovuto ricorrere al quinto set contro Sonego e Halys, ma negli ottavi ha superato in tre set Tabilo e nei quarti ha lasciato appena otto game a van de Zandschulp. Adesso, dunque, giocherà la sua quarta semifinale Slam della stagione, dopo la vittoria al Roland Garros e la finale raggiunta a Wimbledon.

Neanche Karen Khachanov, per la verità, ha camminato sul velluto. Il russo ha eliminato al secondo turno Auger-Aliassime in quattro set, rimontando dopo aver perso il primo parziale, e negli ottavi ha avuto bisogno di cinque set per superare Tien. Nei quarti il suo match contro Blockx è durato soltanto un’ora e 37 minuti: Khachanov era avanti 6-2, 7-5, 3-2 quando il belga, condizionato da diversi problemi fisici, si è ritirato. Il russo torna così in semifinale allo US Open quattro anni dopo la precedente apparizione.

L’analisi dei match pregressi sorride in maniera sfacciata a Zverev, che conduce 6-3 nei 9 precedenti. Khachanov, però, ha vinto tutti e tre i match conquistati contro il tedesco sul cemento: a Parigi-Bercy nel 2018, a Montreal nel 2019 e ancora in Canada nel 2025. Zverev ha invece vinto gli ultimi due confronti completati, a Miami e Cincinnati nel 2024, mentre l’ultimo incontro del 2025 a Cincinnati si è concluso con il ritiro di Khachanov. Il bilancio, quindi, premia nettamente il tedesco ma non cancella la capacità del russo di metterlo in difficoltà proprio sulla superficie di New York.

Zverev-Khachanov: il pronostico

Zverev parte favorito soprattutto per il livello mostrato nella seconda parte del torneo. Khachanov ha comunque le caratteristiche per rendere la semifinale complicata: la sua potenza gli permette di abbreviare gli scambi e i precedenti sul cemento dimostrano che non si tratta di un accoppiamento necessariamente comodo per Zverev. Il russo ha inoltre accumulato meno minuti del previsto nei quarti grazie al ritiro di Blockx, un elemento che potrebbe aiutarlo sul piano fisico. La distanza dal favorito, però, resta concreta: Zverev ha mostrato maggiore continuità durante il torneo e arriva a questo appuntamento con un livello di gioco più convincente, motivo per il quale presumiamo sarà lui a vincere la finale, pur concedendo al suo avversario almeno un set.

Zverev in Zverev-Khachanov