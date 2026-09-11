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Pronostico Chelsea-Hull City: la goleada riaccende l’entusiasmo

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Chelsea-Hull City è una partita valida per la quarta giornata di Premier League e si gioca sabato 12 settembre alle 16:00: analisi, notizie e pronostico.

Il Chelsea arriva alla quarta giornata di Premier League con una spinta in più dopo la spettacolare vittoria ottenuta in League Cup contro il Leeds. Il 6-3 di Stamford Bridge ha permesso alla squadra di Xabi Alonso di lasciarsi alle spalle la sconfitta rimediata pochi giorni prima contro l’Arsenal e di ritrovare immediatamente una risposta sul piano offensivo. I Blues hanno segnato 13 gol nelle prime gare ufficiali della stagione e ora cercano continuità anche in campionato.

Chelsea
Pronostico Chelsea-Hull City: la goleada riaccende l’entusiasmo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Hull City si presenta invece a Stamford Bridge da neopromossa, ma con un avvio di Premier League decisamente superiore alle aspettative. Dopo il successo per 2-0 contro il Manchester United nella prima giornata e quello per 1-0 sul campo del Coventry, la squadra di Sergej Jakirovic ha fermato sullo 0-0 l’Aston Villa. Sette punti nelle prime tre partite rappresentano un bottino significativo per una formazione che ha come obiettivo principale la permanenza nella massima serie.

La differenza di esperienza e qualità resta evidente, ma il rendimento di Hull impone al Chelsea di non considerare la sfida già decisa. I Blues possono contare sul fattore Stamford Bridge e su un reparto offensivo reduce da una prestazione da sei reti, mentre gli ospiti hanno costruito il proprio ottimo avvio soprattutto sulla solidità difensiva. Il confronto mette quindi di fronte una squadra che vuole tornare stabilmente ai vertici e una neopromossa che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari più quotati.

Come vedere Chelsea-Hull City in diretta tv e streaming

Hull City
Come vedere Chelsea-Hull City in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Chelsea e Hull City è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Chelsea parte inevitabilmente con i favori del pronostico, soprattutto dopo aver travolto il Leeds per 6-3 nella serata di League Cup. La squadra di Xabi Alonso ha mostrato una notevole pericolosità negli ultimi metri e può contare sul sostegno del pubblico di Stamford Bridge, dove affronterà una formazione che finora ha raccolto risultati molto positivi ma che dovrà misurarsi con un livello di qualità superiore rispetto agli avversari incontrati nelle prime tre giornate.

Il 6-3 di mercoledì suggerisce però anche una certa vulnerabilità nella fase difensiva, elemento che potrebbe lasciare qualche spazio a Hull. Gli ospiti hanno mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le prime giornate di Premier League e proveranno a rendere nuovamente complicata la partita, ma il potenziale offensivo dei Blues dovrebbe alla lunga fare la differenza. Verosimilmente, ci aspettiamo dunque una vittoria del Chelsea.

Le probabili formazioni di Chelsea-Hull City

CHELSEA (3-4-2-1): Emiliano Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Pedro Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.
HULL CITY (3-4-2-1): Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Gourna-Douath, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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