Pronostico Union Berlino-Schalke 04: il primo gol in campionato non porta punti

Union Berlino-Schalke 04 è una partita valida per la terza giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe con un solo punto in classifica, Union Berlino e Schalke cercano la prima vittoria in questa stagione. Male i padroni di casa, soprattutto nell’ultima uscita, con la sconfitta per quattro a zero contro il Leverkusen. Bene hanno fatto invece gli ospiti, che hanno fermato in casa il Bayern Monaco. E non far segnare la squadra di Kompany è un’impresa.

Certo, c’è da dire che l’Union in questi anni qualcosa di buono è riuscito a fare. Anche andando in Champions League come tutti noi ricordiamo. Mentre lo Schalke ci ha messo un po’ di tempo per riuscire a risalire in Bundesliga. Ma adesso ci vogliono assolutamente restare. Detto questo, visti i gol che soprattutto l’Union ha preso in questo avvio di annata – una vagonata, parliamo di sette reti – ci aspettiamo un gol, almeno, degli ospiti. Anche perché, dopo due giornate, nessuno dello Schalke è riuscito ad esultare. Sì, oltre le tre reti subito la casella dello zero è in quelli fatti. Si sbloccheranno sicuramente.

Ma, questo stappare, non porterà a dei punti. Alla fine l’Union Berlino dovrebbe riuscire a vincere il match, senza discussioni. Le qualità ci sono. E l’esperienza è un fattore.

Come vedere Union Berlino-Schalke 04 in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-Schalke 04 è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La prima vittoria dell’Union Berlino è alle porte. Come pare sia alle porte anche la prima rete in questo campionato dello Schalke 04. Quindi una gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra. Con i tre punti ai padroni di casa. Una quota davvero altissima.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Schalke 04

UNION BERLINO (4-3-1-2): Ronnow; Juranovic, Van den Bosch, Udokhai, Rothe; Aebischer, Kemiein, Burcu; Khedira; Ljubicic, Latte Lath.

SCHALKE 04 (3-4-3): Karius; Becker, Katić, Kuruçay; Dina Ebimbe, Tanaka, El-Faouzi, Gosens; Ljubičić, Sylla, Aouchiche.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1