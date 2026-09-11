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Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la Champions complica i piani

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Aston Villa-Nottingham Forest è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Aston Villa e Nottingham Forest arrivano alla quarta giornata di Premier League senza neppure una vittoria all’attivo. I padroni di casa hanno raccolto appena un punto nelle prime tre partite, mentre gli ospiti ne hanno conquistati due, grazie ai pareggi ottenuti contro Liverpool e Tottenham dopo la sconfitta all’esordio con il Leeds.

Aston Villa
Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la Champions complica i piani (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per la squadra di Birmingham il calendario ha però regalato una prima parte di stagione particolarmente impegnativa: dopo le sconfitte contro Brighton e Arsenal e il pareggio sul campo del neopromosso Hull City, l’Aston Villa ha trovato una preziosa vittoria in Champions League, imponendosi 3-2 sul terreno del Club Brugge. L’impegno europeo arriva quindi a pochi giorni dalla sfida di campionato.

Il Nottingham Forest può invece presentarsi a questo appuntamento con qualche certezza in più. Il pareggio senza reti contro il Tottenham ha fatto seguito al 2-2 con il Liverpool e ha confermato la capacità della squadra di rimanere compatta contro avversari di livello. La formazione di Nottingham non ha ancora vinto, ma neppure ha perso nelle ultime due giornate e potrebbe approfittare delle difficoltà di un’avversaria ancora alla ricerca del proprio equilibrio.

Come vedere Aston Villa-Nottingham Forest in diretta tv e streaming

Nottingham Forest
Come vedere Aston Villa-Nottingham Forest in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Aston Villa e Nottingham Forest è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Aston Villa avrebbe bisogno di una vittoria per dare una svolta a un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, ma il rendimento offensivo delle prime tre giornate non lascia particolari garanzie: i Villans non hanno ancora trovato la via del gol in Premier League. Il successo ottenuto in Champions League può aver restituito fiducia, ma giocare una partita europea in settimana rappresenta inevitabilmente un fattore da considerare in vista dell’appuntamento di campionato.

Il Nottingham Forest, come dicevamo, ha invece raccolto due pareggi contro Liverpool e Tottenham e sembra avere le caratteristiche per rendere complicata la sfida. Il calendario più leggero e la maggiore continuità mostrata nelle ultime uscite possono permettere agli ospiti di uscire indenni da Villa Park, motivo per il quale ipotizziamo pareggio o vittoria del Nottingham Forest.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Nottingham Forest

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Milenkovic, Cunha, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Igor Jesus; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

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